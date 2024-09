Android hérite d’une fonctionnalité absolument incroyable

desktop windowing

Un petit air de Stage Manager ?

Le mode Dex de Samsung

Quelques autres nouveautés en bêta

Stage Manager

Jusqu’à présent, les applications sur tablette s’ouvraient automatiquement en plein écran. Avec ce nouveau mode,pour la déplacer, la maximiser ou la fermer, un peu comme sous macOS en fait (ou Windows). Une barre des tâches est également présente en bas de l’écran, offrant un accès rapide aux applications ouvertes. Ce système rappelle Stage Manager sur iPad ou encore l’expérience DeX de Samsung , deux fonctionnalités similaires qui transforment les tablettes en dispositifs plus proches d’un ordinateur de bureau.L’activation de cette fonctionnalité est assez simple :ou, si un clavier est connecté, d’utiliser une combinaison de touches dédiée. Bien que certaines applications verrouillées en mode portrait puissent sembler étranges dans ce mode, Google a annoncé qu’une mise à jour future résoudra ce problème en ajustant l’interface tout en conservant le ratio d’aspect des applications.La fonctionnalité est actuellement en test dans la bêta 2 de l’ Android 15 QPR1 pour les tablettes Pixel. Google n’a cependant pas encore communiqué de date précise pour un déploiement généralisé, ni confirmé si cette option sera disponible sur d’autres appareils. En plus du mode desktop,, comme la gestion des enregistrements d’écran et le retour des widgets sur l’écran verrouillé, une fonctionnalité disparue depuis Android 4.2.Autre petite nouveauté, la mise à jour propose une révision des paramètres et facilite le changement de clavier,. Ces améliorations, bien que non officialisées, illustrent la volonté de Google d’offrir une expérience utilisateur plus fluide les tablettes Android.Un travail de fond que l’on aimerait voir réalisé avec un peu plus de vigueur par Apple, pour améliorer encore l’ergonomie d’iPadOS lorsqu’il est utilisé comme ordinateur principal., et l’on est parfois un peu déboussolé en passant d’un macOS absolument impeccable sur le plan ergonomique à un iPadOS toujours poussif et trop limité, même pour des tâches courantes.