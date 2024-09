Qu’attendre de l’iPad 11 ?

dans les semaines à venir

Un mois d’octobre chargé

Récapitulatif des rumeurs :



• un MacBook Pro 14 pouces d'entrée de gamme avec une puce M4,

• deux MacBook Pro 14 et 16 pouces équipés de M4 Pro et M4 Max (pas d'écran OLED avant 2026),

• un iMac M4 (il est possible que le Magic Keyboard, la Magic Mouse et le Magic Trackpad puissent passer du Lightning à l'USB-C)

• un Mac mini entièrement redessiné avec des M4 et M4 Pro,

• un iPad mini (pas de changement de design, une nouvelle dalle LCD qui résoudra les problèmes de jelly scroll (les tremblements sur l'écran), du Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.3 et sans doute une meilleure caméra,

• un iPad 11 (dernier venu dans les rumeurs, qui ne devrait pas non apporter d'améliorations transcendantes )

Quelles caractéristiques ?

Du côté des ordinateurs, il s'attend à ce que le MacBook Pro, l'iMac et le Mac mini soient mis à jour en 2024, et ce,. Ils seraient suivis du MacBook Air, du Mac Studio et du Mac Pro tout au long de 2025. Mieux encore, certaines des machines auraient déjà été expédiées depuis les sites de production vers les sites de stockage habituels.Pour ce futur modèle,. Elle pourrait toutefois ajouter de nouvelles couleurs actuelles. Pour rappel l'iPad dispose déjà d'un port USB-C, et prend en charge l'Apple Pencil USB-C. Il n'y a a priori aucune raison pour qu'il passe à une autre version plus élaborée du stylet (Apple Pencil 2 ou Apple Pencil Pro qu'Apple réserve à d'autres modèles de tablettes).L'iPad 10 est doté d'une puce A14 (celle de l'iPhone 12) qui commence à dater un peu. Il serait logique qu'Apple lui préfère l'A16 (celle de l'iPhone 15), voire plus si la firme entend lui ouvrir les portes de l'Intelligence Artificielle. Mais cela reste une pure supposition, d'autant que Cupertino devrait alors augmenter la RAM (qui est actuellement à 4Go).Côté prix, il n'y a eu aucune rumeur pour le moment concernant l'iPad 11. Aussi. Pour le stockage, on croise les doigts pour oublier les 64 Go (ce qui serait complètement surréaliste de nos jours) et passer à 128 Go de stockage.