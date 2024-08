Un nouvel iPad mini dans les tuyaux ?

Lumière vers le futur

Selon Mark Gurman de Bloomberg (),. Le journaliste rapporte que l'appareil est considéré en interne commeen VO) par l'entreprise, ce qui pourrait suggérer un nouveau modèle à venir, d'autant que la tout petite tablette n'a pas été mise à jour depuis 2021 !À l'époque, Apple a introduit un nouveau design avec des cadres réduits et un écran LCD plus grand de 8,3 pouces, une puce A15 Bionic (celle de l'iPhone 13) et seulement 4 Go de RAM.. La conception restera la même, mais avec une nouvelle dalle LCD qui résoudra les problèmes de(les tremblements sur l'écran), du Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.3 et sans doute une meilleure caméra.L'iPad mini 6 s'adresse plutôt-sous surveillance parentale- ou bien aux, qui recherchent un produit avec un écran plus grand que l'iPhone, mais dans des dimensions raisonnables.En effet, l'iPad mini avec son écran Liquid Retina 8,3 pouces peut servir de liseuse, d'agenda ou de bloc-note numérique. Rappelons queAujourd'hui c'est encore sur le Refurb d'Apple que l'on trouve le meilleur prix !