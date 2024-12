Test Kindle Scribe 2024 : une mega liseuse, qui en fait beaucoup plus !

La Kindle Scribe 2024 est une très grande liseuse, et pas que !

Un design plus raffiné et agréable

La tablette et son stylet aimanté à droite de l'appareil, il fonctionne sans batterie

C'est une vraie liseuse, aucun doute

Une expérience de lecture exemplaire

Aucun problème pour lire de la BD, ici Gaston est lisible, en noir et blanc bien sûr...

Vous pouvez vraiment lire tout type de bande dessinée

Un carnet de note parfait fonctionnel

Prise de notes et outils IA : des limites en France

Plusieurs types de pages sont proposées, avec des usages très variés

Oui j'ai une bibliothèque très éclectique...

Autonomie et prix

Les petits picots à l'arrière, à chaque coin, super pratique pour poser sur une table sans paniquer à l'idée de la rayer

Alors, on achète ?

Une super liseuse, idéale en lecture, même en BD, même si elle reste limitée au noir et blanc. C'est aussi un carnet de note très complet, qui fait parfaitement le job et qui permet une écriture naturelle, proche du papier. Si vous avez besoin de ces fonctionnalités, c'est un chouette investissement. On attend quand même les fonctions d'IA en France...

La Kindle Scribe 2024 conserve un format et une approche très premium, avec un écran E-Ink de 10,2 pouces et une belle résolution de 300 ppp.Notez que l’appareil est aussi proposé dans une nouvelle teinte Metallic Jade, plus moderne. Son dos métallisé renforce également ce côté haut de gamme, attendu pour un appareil à ce prix. Petit raffinement : quatre picots sur le dos de l’appareil permettent de poser la tablette sur une table sans qu’elle soit en contact direct avec la surface. Ce détail évite les rayures, un point particulièrement appréciable pour un dos en métal. Je me dis même que ce genre de détail serait intéressant sur des appareils comme l’ iPad ou l’ iPhone La tablette est vraiment très légère, avec ses 433 grammes, et particulièrement fine (5,7 mm).Lors de mes tests, j’ai lu pendant des sessions d’une heure sans ressentir le moindre inconfort. Autre point notable : elle est compatible avec les accessoires du modèle précédent, un aspect rare et appréciable dans le monde des appareils électroniques. Si vous possédez une Kindle Scribe 2022, vous pourrez donc conserver vos anciens étuis.La tablette est livrée avec un nouveau stylet Premium Pen, inclus avec tous les modèles.Ce stylet améliore clairement l’expérience d’écriture et offre une sensation proche de celle de l’écriture sur papier. Comparée à la ReMarkable 2, la glisse est un peu plus douce, mais tout aussi satisfaisante. Cela dépend beaucoup de vos habitudes d’écriture : par exemple, si vous êtes habitué aux stylos très doux de chez Muji et à leurs carnets au grammage fin, vous retrouverez une sensation similaire.La Kindle Scribe est une superbe liseuse.Cela reste très acceptable, même pour les personnes avec une faible acuité visuelle comme moi. La luminosité est réglable, ce qui permet de s’adapter à toutes les conditions. En plein soleil, aucun problème : l’écran E-Ink ne produit pas de reflets et offre une lisibilité parfaite, même à la plage en plein mois d’août. Le mode sombre et la température de couleur ajustable ajoutent un confort supplémentaire, bien que je n’utilise personnellement pas ces fonctionnalités.Ce format est également idéal pour lire des BD en noir et blanc, sans avoir à plisser les yeux ou à rester collé à l’écran. Il ne manque plus que la couleur pour en faire la meilleure liseuse de BD. En attendant, pour les amateurs de mangas ou de BD en noir et blanc, c’est impeccable.Cependant, comme toutes les Kindle, elle est limitée par l’écosystème d’Amazon.C’est toujours la grande limite d’Amazon : une expérience parfaite, mais à condition d’accepter de rester dans son écosystème.Le Canvas Actif, une des principales nouveautés, permet de dessiner directement dans les livres.Cela fonctionne très bien, même si les usages restent limités. Annoter des livres achetés sur Amazon n’est pas un besoin particulièrement fréquent pour la plupart des utilisateurs.Pour écrire ou dessiner, c’est simple : créez un ou plusieurs carnets de notes, prenez votre stylet et commencez.Vous avez vraiment l’impression de remplir un cahier. Plusieurs outils sont disponibles : stylo, plume, crayon à papier, surligneur, et gomme (intégrée au stylet). L’expérience est intuitive et naturelle.Malheureusement, les outils d’IA comme Summarize et Refine Writing, conçus pour reformater ou résumer vos notes, ne sont pas encore disponibles en France.Par exemple, la reconnaissance de texte, bien qu’utilisable, reste perfectible. Avec une touche d’IA, elle aurait pu être plus efficace. En attendant, il faudra corriger vos notes manuellement après les avoir converties.Pour ceux qui écrivent beaucoup à la main ou font des croquis, c’est une solution idéale, notamment pour centraliser toutes vos archives sur un seul appareil.La Kindle Scribe promet une autonomie de 12 semaines en lecture (30 minutes par jour, luminosité moyenne) et de 3 semaines en écriture.Côté prix, la Kindle Scribe 2024 débute à 430 € pour 16 Go, avec des options à 450 € pour 32 Go et 480 € pour 64 Go.Les utilisateurs exclusivement focalisés sur la lecture et les notes manuscrites y trouveront leur compte. C’est donc un produit de niche, mais qui remplit parfaitement son rôle.La Kindle Scribe 2024 s’adresse à un public bien précis : les lecteurs qui recherchent un grand format et souhaitent écrire directement sur leur liseuse.On espère simplement que les fonctionnalités liées à l’IA arriveront bientôt en France, et qu’un jour, Amazon ouvrira davantage son écosystème, pour offrir plus de flexibilité à ce type d’appareil.Achetez-laet avez besoin d’un appareil élégant pour prendre des notes. Évitez-la si vous cherchez une expérience multimédia avancée ou si les fonctionnalités IA sont un critère clé pour vous.Si vous avez déjà un iPad, que vous avez les moyens, et(car l'iPad est trop lourd, ou peu utilisable en plein soleil), ou que la prise de note vous semble peu pratique (autonomie d'un iPad limitée, stylet qui glisse trop sur l'écran, et toujours le poids...), alors dans ce cas, n'hésitez pas une seconde, c'est un super produit.