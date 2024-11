Apple envisage un écran 90 Hz pour l’iPad Air, l’iMac et le Studio Display

Un écran 90 Hz pour l’iPad Air M3

Du 90 Hz sur les futurs iMac M5 ?

Vers une mise à jour pour l’iMac et le Studio Display

Du 90 Hz sur le Studio Display ? On en rêve !

Le 90 Hz est-il un bon compromis ?

Le prochain iPad Air serait le premier à profiter du 90 Hz

La rumeur, relayée par le podcast Upgrade animé par Myke Hurley et Jason Snell, indique qu’Apple prévoit un écran 90 Hz pour son futur iPad Air . L’objectif serait d’améliorer l’expérience visuelle des utilisateurs de cette gamme, qui n’a jusqu’ici pas bénéficié des avancées de la technologie ProMotion. Même si un taux de rafraîchissement de 90 Hz reste en deçà des 120 Hz proposés sur les modèles Pro,, qui fatiguent parfois un peu les yeux, notamment lors du défilement et des animations.Après le lancement de l’iPad Air en 90 Hz, Apple envisagerait également d’étendre ce nouvel écran 90 Hz à l’iMac 24 pouces et au Studio Display . L’ iMac , qui a récemment adopté la puce M4, n’a pour l’instant pas vu d’améliorations du côté de l’affichage. Selon le calendrier d’Apple,, permettant alors l’introduction de cet écran 90 Hz. Le Studio Display, quant à lui, n’a subi aucune modification depuis sa sortie en 2022. Avec un rafraîchissement plus rapide, ce moniteur destiné aux professionnels pourrait offrir un affichage bien plus réactif.Le passage à un taux de rafraîchissement de 90 Hz sur la gamme intermédiaire d’Apple représenterait une étape intéressante. Actuellement, seuls les iPhone Pro et certains modèles d’iPad Pro profitent d’écrans 120 Hz. En intégrant le 90 Hz sur des appareils comme l’iPad Air et l’iMac,, offrant un compromis en matière de coût tout en maintenant une segmentation qui lui est chère au sein de ses gammes.Apple doit néanmoins gérer certains défis techniques, notamment en matière d’autonomie. Contrairement aux modèles Pro équipés de la technologie LTPO, qui ajuste dynamiquement le taux de rafraîchissement pour optimiser la consommation,. Une batterie de plus grande capacité pourrait être nécessaire pour maintenir une autonomie acceptable.Pour l’instant,, mais elles répondraient aux critiques de plus en plus fréquentes des utilisateurs Apple concernant les taux de rafraîchissement parfois trop limités sur certains produits. Sur iPhone, il faudra probablement attendre l’iPhone 17 pour que le 120 Hz se généralise, même sur les modèles non pro.