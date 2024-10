Paperslate : le bloc-notes numérique nouvelle génération

Une utilisation confortable et des fonctionnalités avancées

Le confort visuel avant tout

Partage simplifié et connectivité

Une vision familiale et innovante

Paperslate a présenté ses nouveaux modèles de blocs-notes numériques, le Paperslate et le Paperslate Pro, qui visent à combiner la simplicité du papier avec les avantages des outils numériques. Ces deux appareils sont équipés d’un écran E-Ink de 10 pouces,. Destinés aux professionnels et aux étudiants, ces blocs-notes offrent une autonomie de près d’une semaine, un atout considérable pour ceux qui travaillent en déplacement. Le stylet multifonction, avec 4096 niveaux de pression, permet une écriture précise et naturelle.Les écrans E-Ink utilisés sur les deux modèles garantissent un confort visuel, réduisant la fatigue oculaire, même après de longues heures d’utilisation.. Cela rend le modèle Pro particulièrement adapté aux environnements professionnels exigeants. Les deux versions permettent également d’annoter des documents PDF et d’utiliser une fonctionnalité double écran, facilitant ainsi la consultation de plusieurs documents simultanément.L’une des forces des Paperslate et Paperslate Pro réside dans leur simplicité de partage.. Cette flexibilité garantit une productivité accrue en toutes circonstances. Paperslate ne s’arrête pas là et prévoit d’intégrer prochainement des technologies d’intelligence artificielle pour enrichir encore l’expérience utilisateur.Paperslate est une entreprise familiale fondée par Michael et Ruben Dahan. Fort de plus de 20 ans d’expérience dans les produits de lecture électronique, Michael, accompagné de son fils Ruben, étudiant en MBA, a conçu ces produits pour répondre aux besoins évolutifs des professionnels.. Les précommandes sont ouvertes sur le site de Paperslate , avec une livraison prévue pour le 18 novembre 2024.