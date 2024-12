Qu'attendre de l'iPad 11 et quand sortira-t-il ?

Rendez-vous au printemps 2025

Quelles caractéristiques ?

sûrement fort cher

Après l'iPad mini 7 qui a été renouvelé fin octobre,, notamment en mars. Cette nouvelle tablette totalementqui devrait être lancée pour janvier 2025 (voire printemps 2025) et donc! La tablette devrait donc profiter notamment des fonctionnalités avancées pour Siri comme le contexte personnel, la sensibilisation à l’écran, et des interactions inter-applications améliorées.Rappelons qu'iPadOS 18.3 devrait -comme iOS 18.3- ne devrait être qu'une version intermédiaire davantage axée sur les bugs et la stabilité du système, la plus grande mise à jour serait iOS 18.4.devrait arriver au printemps, normalement en mars avec iOS 18.4 qui devrait être terminé en interne début février. On trouverait : adaptation au contexte personnel, sensibilisation à l'écran et contrôles plus approfondis par application.Pour ce futur modèle,. Elle pourrait toutefois ajouter de nouvelles couleurs actuelles. Pour rappel l'iPad dispose déjà d'un port USB-C mais il pourrait avoir une vitesse de transfert de données plus rapide....L'iPad 10 est doté d'une puce A14 (celle de l'iPhone 12) qui commence à dater un peu. Si elle entend doter l'iPad 11 de l'IA,. De même, Mark Gurman a évoqué la possibilité d'un nouvel accessoire de type Magic Keyboardpour l'iPad et/ou l'iPad Air, qui devrait sortir d'ici la mi-2025.Côté prix, il n'y a eu aucune rumeur pour le moment concernant l'iPad 11. Aussi. Pour le stockage, on croise les doigts pour oublier les 64 Go et passer à 128 Go de stockage.