Apple et les écrans pliables : un ambitieux "iPad géant" pour 2028

Un produit pliable… haut de gamme

iPad géant

Un système hybride pour un appareil qui l'est tout autant ?

un véritable hybride iPad-Mac

Quid de l’iPhone pliable ?

Contrairement aux appareils pliables actuels qui se concentrent sur des formats compacts,, plusieurs fois décrit comme unune fois déployé.Outre sa taille, le design serait hors norme, reposant sur une seule plaque de verre sans démarcation (20 pouces et donc pliable sans traces…)., une difficulté que Samsung et d’autres fabricants n’ont pas encore totalement surmontée.Plutôt que de proposer un appareil pliable destiné à remplacer un smartphone, Apple se concentre sur un. L’idée est de concevoir un produit pliable qui reste transportable, mais adapté à des usages professionnels et créatifs, renforçant sa position dans le segment haut de gamme.Pour faire tourner cette chimère,. Si ce n’est pas, il pourrait néanmoins offrir des fonctions avancées inspirées des deux univers. Cette évolution transformerait iPadOS en un écosystème plus mature et puissant d’ici 2028, répondant aux besoins d’utilisateurs professionnels.. L’entreprise se concentre sur une expérience qui capitalise sur la productivité et la créativité plutôt qu’un appareil ultraportable. Cette approche se traduit par un produit pliable haut de gamme, et pourrait cibler les professionnels, les artistes et les utilisateurs intensifs.Apple, mais celui-ci ne serait pas attendu avant 2026 au plus tôt, selon les dernières rumeurs. Cependant, l’intérêt principal de la marque semble pour l’instant se concentrer sur l’élaboration de plus grands écrans pliables.Depuis des années, beaucoup se posent la question : Apple va-t-elle franchir le pas ? SelonMais le projet aurait été suspendu momentanément en 2020. Apparemment, ces deux modèles en auraient été aux, bien loin d’une quelconque commercialisation.Toute ne serait pas perdu. En effet,Elle aurait ainsi commandé des pièces et composants à ses sous-traitants asiatiques, pour un appareil pliable de deux tailles différentes, en privilégiant celle d'un iPad mini de 8 pouces. Courant 2022, le cabinetavait d'ailleurs évoqué que, et qu'il serait plus logique pour Apple d'expérimenter cette technologie via l'iPad ou un produit équivalent.