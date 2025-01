L'iPad Pro M4 se vendrait mal (d'après un fournisseur)

modification des lignes de production ?

Des iPad et de l'oled

Selon le media coréen,. Cette décision serait motivée par une demande d’iPad Pro M4 inférieure aux attentes. Le fournisseur de Cupertino aurait ainsi corrigé les spécifications pour réaffecter ces installations à la fabrication d’écrans pour... l'iPhone.Cette ligne de production fabrique actuellement des panneaux OLED pour tablettes et PC, et-un double avantage pour LG. En effet un tel réajustement lui permet non seulement d'économiser de l'argent tout en augmentant sa capacité de production globale de panneaux OLED destinés aux iPhone, et donc continuer à faire tourner son usine.Ainsi, outre ses lignes E6-1, E6-2 et E6-3, elle en ajoutera ainsi une quatrième qui était pour l'heure dédiée aux iPad Pro. Cette modification devrait coûter à LG Display environ 2 000 milliards de wons (environ 1,4 milliard de dollars). Même si le processus de fabrication d'une dalle OLED pour iPad diffère de celui pour iPhone, l'adaptation est tout à fait possible avec des modifications mineures. Pour rappel, l'investissement de départ pour cette seule ligne de production avaitInitialement, jusqu’à 10 millions d’unités devaient être expédiées en 2024. Toutefois, en octobre, les prévisions de la société d’analyse Display Supply Chain Consultants (DSCC) ont été révisées à seulement 6,7 millions d’unités.La technologie offre des avantages significatifs, notammentCependant, des différences techniques distinguent les panneaux OLED des iPad et des iPhone. Les écrans d’iPad utilisent des substrats en verre et une encapsulation en film mince (TFE), tandis que ceux des iPhones reposent sur un substrat en polyimide, avec une seule couche d’émission au lieu de deux.LG Display prévoit de maintenir un stock suffisant de panneaux OLED pour iPad jusqu’en février, le temps d’obtenir l’approbation d’Apple pour modifier la ligne de production.. Cependant, les ventes décevantes des iPad Pro OLED pourraient retarder cette transition de plus d’un an. Par ailleurs, les MacBook Pro 14 et 16 pouces devraient adopter des écrans OLED, abandonnant la technologie mini-LED, à partir de 2026.