Perplexity repense son app iPad pour séduire étudiants et professionnels

Une app enfin pensée pour l’iPad

Un levier pour développer les abonnements payants

Une stratégie mobile qui s’accélère

Selon, un mode pensé pour produire des réponses sourcées, avec davantage de citations qu’une recherche classique. Un positionnement assumé, alors que l’outil cherche à se différencier des moteurs traditionnels et des assistants conversationnels généralistes.. Ce n’est plus le cas. La nouvelle mouture exploite bien mieux les capacités natives d’iPadOS, notamment le Split View et le multitâche, essentiels pour les usages académiques et professionnels.r, avec un panneau latéral élargi, plus cohérent avec les standards de l’iPad et facilitant la navigation entre requêtes, sources et résultats. Ce choix vise à renforcer l’usage prolongé, notamment pour la prise de notes, la rédaction ou la recherche documentaire.Derrière cette refonte se cache aussi un enjeu économique., et qu’elle constitue l’un des principaux arguments pour convertir les utilisateurs vers une offre payante.Or, étudiants et professionnels sont précisément les publics les plus enclins à payer pour un outil de recherche fiable, rapide et correctement sourcé. En renforçant son app iPad, la start-up espère donc accélérer la croissance de sa base d’abonnés, dans un contexte de concurrence accrue entre services d’IA générative.Cette mise à jour s’inscrit dans une: Perplexity cherche à dépasser le cadre du desktop. Le mois dernier, l’entreprise a lancé Comet, son navigateur web dopé à l’IA, sur Android. Une version iOS avait été annoncée comme imminente, sans toutefois être encore disponible à ce jour.Avec cette nouvelle application iPad,: devenir un outil de référence pour la recherche assistée par IA, capable de s’intégrer aussi bien dans les usages éducatifs que professionnels — là où l’iPad reste un terminal privilégié.