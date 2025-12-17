Perplexity repense son app iPad pour séduire étudiants et professionnels
Perplexity affine sa stratégie mobile. La start-up américaine spécialisée dans les moteurs de réponse dopés à l’intelligence artificielle déploie aujourd’hui une nouvelle version entièrement repensée de son application iPad, avec un objectif clair : élargir son public auprès des étudiants et des professionnels qui utilisent la tablette d’Apple comme outil de travail au quotidien.
Une app enfin pensée pour l’iPad
Selon Bloomberg, cette refonte met particulièrement en avant la fonctionnalité de recherche avancée de Perplexity, un mode pensé pour produire des réponses sourcées, avec davantage de citations qu’une recherche classique. Un positionnement assumé, alors que l’outil cherche à se différencier des moteurs traditionnels et des assistants conversationnels généralistes.
Jusqu’ici et comme beaucoup, l’application Perplexity sur iPad donnait surtout l’impression d’une version iPhone étirée. Ce n’est plus le cas. La nouvelle mouture exploite bien mieux les capacités natives d’iPadOS, notamment le Split View et le multitâche, essentiels pour les usages académiques et professionnels.
L’interface a également été revue en profondeur, avec un panneau latéral élargi, plus cohérent avec les standards de l’iPad et facilitant la navigation entre requêtes, sources et résultats. Ce choix vise à renforcer l’usage prolongé, notamment pour la prise de notes, la rédaction ou la recherche documentaire.
Un levier pour développer les abonnements payants
Derrière cette refonte se cache aussi un enjeu économique. Perplexity reconnaît que sa fonctionnalité de recherche avancée est limitée dans la version gratuite, et qu’elle constitue l’un des principaux arguments pour convertir les utilisateurs vers une offre payante.
Or, étudiants et professionnels sont précisément les publics les plus enclins à payer pour un outil de recherche fiable, rapide et correctement sourcé. En renforçant son app iPad, la start-up espère donc accélérer la croissance de sa base d’abonnés, dans un contexte de concurrence accrue entre services d’IA générative.
Une stratégie mobile qui s’accélère
Cette mise à jour s’inscrit dans une stratégie plus large : Perplexity cherche à dépasser le cadre du desktop. Le mois dernier, l’entreprise a lancé Comet, son navigateur web dopé à l’IA, sur Android. Une version iOS avait été annoncée comme imminente, sans toutefois être encore disponible à ce jour.
Avec cette nouvelle application iPad, Perplexity confirme en tout cas son ambition : devenir un outil de référence pour la recherche assistée par IA, capable de s’intégrer aussi bien dans les usages éducatifs que professionnels — là où l’iPad reste un terminal privilégié.