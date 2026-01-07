Le dernier iPad en promo à 359€ : la qualité Apple au meilleur prix !

Un stockage de base doublé et une puce A16 pour le même prix !

Un iPad pour la majorité des usages

Il s'agit d'une mise à niveau. En effet, l'iPad 11e génération ne bénéficie de mises à jour significatives, mais il se voit doterqui va offrir des performances accrues pour les tâches quotidiennes et une expérience fluide sous iPadOS.De fait, par rapport à l’iPad avec une A13 Bionic, les utilisateurs constateront une amélioration des performances globales allant jusqu’à 50 %. Grâce à la puce A16, l’iPad devient jusqu’à 6x plus rapide que la tablette Android la plus vendue.Malgré la hausse de puissance, l’iPad conserve une excellente gestion de la batterie.Apple dit enfin au revoir au 64Go de base pour passer au 128 Go... Apple propose avec ce modèle équipé d'une puce plus puissante u. Il sera de plus compatible avec les nombreuses mises à jour d'iPadOS à venir, et permet de profiter actuellement d'iPadOS 26 qui améliore nettement le multitâche.