Apple envoie ses dirigeants camper en Corée du Sud pour sécuriser sa mémoire

On en dit quoi ?



La situation montre un renversement de rapport de force assez inhabituel. Apple, habitué à dicter ses conditions, se retrouve à négocier en position de faiblesse face à des fournisseurs qui ont le vent en poupe. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut imaginer que la firme dispose de marges suffisantes pour absorber ces surcoûts sans nécessairement les répercuter sur les prix de vente. Mais si la pénurie persiste jusqu'à fin 2027 comme le prévoient certains analystes, les consommateurs pourraient finir par en ressentir les effets, avec des prix à la hausse…