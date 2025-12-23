Que prépare Apple pour 2026 ?
L’année 2026 s’annonce particulièrement chargée pour Apple. Selon les dernières rumeurs concordantes, la firme de Cupertino pourrait lancer plus de 20 nouveaux produits, voire jusqu’à 25 appareils, répartis sur toute l’année. Une feuille de route ambitieuse, mêlant renouvellements classiques, nouvelles catégories de produits et premières briques vers l’Apple du futur.
Début 2026 : un premier semestre très dense
Contrairement à ses habitudes, Apple préparerait un début d’année particulièrement riche, avec plusieurs nouveautés majeures dès l’hiver et le printemps, à commencer par un Mac portable à petit prix pour élargir son public cible.
C’est l’un des produits les plus attendus : Apple travaillerait sur un MacBook d’entrée de gamme, équipé non pas d’une puce M, mais d’un processeur A-series dérivé de l’iPhone. Le but est de proposer un Mac autour de 599 à 699 dollars, avec un design coloré et un positionnement grand public, notamment pour l’éducation.
S'en suivrait également un iPhone 17e (équipé d’une puce A19, d’une caméra frontale avec Cadre Centré et de la Dynamic Island). Concomitamment, la firme californienne sortirait un iPad 12 — compatible Apple Intelligence — et un iPad Air M4, simple évolution technique.
Apple mettrait les bouchées double avec des produits domotiques. Elle préparerait un HomePod Touch, un tout nouveau produit avec écran tactile de 7 pouces, pensé autour de Siri dopé à l’IA ; mais également un HomePod mini 2, avec une nouvelle puce et des améliorations audio.
Du coté des produits plus traditionnels, elle pourrait également sortir une Apple TV 4K (mise à jour avec une puce A17 Pro, peut-être dotée d’une caméra intégrée pour FaceTime et les usages IA) et les très attendus AirTag 2, avec une nouvelle Ultra Wideband plus performante et des améliorations de sécurité.
Parmi les autres nouveautés attendues, Cupertino pourrait proposer des AirPods Pro 3, intégrant des caméras pour des fonctions d’IA visuelle ; et bien sûr des Apple Watch Series 12 et Apple Watch Ultra 4, avec de nouveaux capteurs de santé et, pourquoi pas, Touch ID., un Studio Display 2 avec ProMotion (120 Hz) et HDR et possiblement un nouvel écran haut de gamme, successeur du Pro Display XDR.
Deuxième semestre : place aux logiciels, mais pas seulement
L’été reste traditionnellement la saison des systèmes d’exploitation, avec la présentation d’iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 et visionOS lors de la WWDC. Mais Apple pourrait aussi en profiter pour lancer un Mac mini M5 et un Mac Studio M5, avec une nouvelle puce M5 Ultra, encore plus puissante.
L'Automne 2026 marquerait les grandes ruptures avec le nouvel iPhone Fold, au format fold, avec châssis en titane et un écran quasi sans pli. Apple dévoilerait également un iPhone 18 Pro (avec une puce A20 Pro, un Face ID sous l’écran réduisant la Dynamic Island, et un modem C2 maison) et un iPhone 18 Pro Max (avec une batterie plus grande et un capteur photo à ouverture variable).
En revanche pas d'iPhone 18, puisque celui-ci sortirait dans un second temps avec l'iPhone 18e en 2027. Parmi les autres nouveautés attendues, Cupertino pourrait proposer des AirPods Pro 3, intégrant des caméras pour des fonctions d’IA visuelle ; et bien sûr des Apple Watch Series 12 et Apple Watch Ultra 4, avec de nouveaux capteurs de santé et, pourquoi pas, Touch ID.
La fin d’année verrait aussi un MacBook Pro M6, entièrement redessiné, plus fin, plus léger, avec écran OLED tactile et un iPad mini OLED, lui aussi équipé d’une puce A20 Pro.
Parmi les autres nouveautés attendues, Cupertino pourrait proposer des AirPods Pro 3, intégrant des capteurs vidéos pour des fonctions d’IA visuelle ; et bien sûr des Apple Watch Series 12 et Apple Watch Ultra 4, avec de nouveaux capteurs de santé et, pourquoi pas, Touch ID.
Enfin il reste quelques produits dont le calendrier est encore incertain
: les Apple Glasses, des lunettes connectées centrées sur Siri et l’IA, qui pourraient être présentées fin 2026 mais commercialisées en 2027 ; la caméra de sécurité Apple compatible HomeKit Secure Video ; et une sonnette connectée avec reconnaissance via Face ID et intégration aux serrures intelligentes.
Qu'en penser ?
Si toutes ces rumeurs ne se concrétisent pas nécessairement, une chose est sûre : 2026 s’annonce comme l’une des années les plus riches de la décennie pour Apple. Entre diversification des prix, arrivée de nouveaux formats (pliable, lunettes), montée en puissance de l’IA et refonte du smart home, la marque semble préparer un tournant stratégique majeur. De quoi largement occuper les utilisateurs… et relancer le débat sur la capacité d’Apple à innover au-delà de l’iPhone classique. N’hésitez pas à nous dire quel produit vous attendez le plus en 2026...