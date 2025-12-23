Que prépare Apple pour 2026 ?

Début 2026 : un premier semestre très dense

Deuxième semestre : place aux logiciels, mais pas seulement

Qu'en penser ?



Si toutes ces rumeurs ne se concrétisent pas nécessairement, une chose est sûre : 2026 s’annonce comme l’une des années les plus riches de la décennie pour Apple. Entre diversification des prix, arrivée de nouveaux formats (pliable, lunettes), montée en puissance de l’IA et refonte du smart home, la marque semble préparer un tournant stratégique majeur. De quoi largement occuper les utilisateurs… et relancer le débat sur la capacité d’Apple à innover au-delà de l’iPhone classique. N’hésitez pas à nous dire quel produit vous attendez le plus en 2026...

Contrairement à ses habitudes, Apple préparerait, avec plusieurs nouveautés majeures dès l’hiver et le printemps, à commencer par unC’est l’un des produits les plus attendus : Apple travaillerait sur un, équipé non pas d’une puce M, mais d’un processeur A-series dérivé de l’iPhone. Le but est de proposer un, avec un design coloré et un positionnement grand public, notamment pour l’éducation.S'en suivrait également un(équipé d’une puce A19, d’une caméra frontale avec Cadre Centré et de la Dynamic Island). Concomitamment, la firme californienne sortirait un iPad 12 — compatible Apple Intelligence — et un, simple évolution technique.Apple mettrait les bouchées double avec des produits domotiques. Elle préparerait, un tout nouveau produit avec écran tactile de 7 pouces, pensé autour de Siri dopé à l’IA ; mais également un HomePod mini 2, avec une nouvelle puce et des améliorations audio.Du coté des produits plus traditionnels, elle pourrait également sortir une(mise à jour avec une puce A17 Pro, peut-être dotée d’une caméra intégrée pour FaceTime et les usages IA) et, avec une nouvelle Ultra Wideband plus performante et des améliorations de sécurité.Parmi les autres nouveautés attendues,intégrant des caméras pour des fonctions d’IA visuelle ; et bien sûr des Apple Watch Series 12 et Apple Watch Ultra 4, avec de nouveaux capteurs de santé et, pourquoi pas, Touch ID., un Studio Display 2 avec ProMotion (120 Hz) et HDR et possiblement un nouvel écran haut de gamme, successeur du Pro Display XDR., avec la présentation d’iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 et visionOS lors de la WWDC. Mais Apple pourrait aussi en profiter pour lancer un Mac mini M5 et un Mac Studio M5, avec une nouvelle puce M5 Ultra, encore plus puissante.L'Automne 2026 marquerait les grandes ruptures avec leau format fold, avec châssis en titane et un écran quasi sans pli. Apple dévoilerait également(avec une puce A20 Pro, un Face ID sous l’écran réduisant la Dynamic Island, et un modem C2 maison) et un(avec une batterie plus grande et un capteur photo à ouverture variable).En revanche. Parmi les autres nouveautés attendues, Cupertino pourrait proposer des AirPods Pro 3, intégrant des caméras pour des fonctions d’IA visuelle ; et bien sûr des, avec de nouveaux capteurs de santé et, pourquoi pas, Touch ID., entièrement redessiné, plus fin, plus léger, avec écran OLED tactile et un iPad mini OLED, lui aussi équipé d’une puce A20 Pro.Parmi les autres nouveautés attendues, Cupertino pourrait proposer des, intégrant des capteurs vidéos pour des fonctions d’IA visuelle ; et bien sûr des, avec de nouveaux capteurs de santé et, pourquoi pas, Touch ID.Enfin il reste quelques produits dont le calendrier est encore incertain: les, qui pourraient être présentées fin 2026 mais commercialisées en 2027 ; lacompatible HomeKit Secure Video ; et uneavec reconnaissance via Face ID et intégration aux serrures intelligentes.