Calibre 9 s'offre enfin une interface digne de ce nom
Par Vincent Lautier - Publié le
Les amateurs de liseuses vont apprécier. Kovid Goyal vient de sortir Calibre 9. Au programme, une nouvelle vue bibliothèque qui change vraiment l'expérience, et beaucoup d'améliorations sous le capot. Le tout toujours gratuit et open source.
Une bibliothèque qui ressemble enfin à une bibliothèque
C'est la plus grosse nouveauté, Calibre 9 propose désormais une vraie vue bibliothèque, qui affiche vos livres avec de belles couvertures visibles. On est loin de la classique liste très austère que les habitués de Calibre connaissent bien. Pour l'activer, il suffit de cliquer sur le bouton
Layouten bas à droite de l'interface. Avec cette fonction, vous pouvez voir vos livres rapidement, et ça rend la visualisation un peu plus jolie qu'avant. Alors certes, Calibre n'a jamais capitalisé sur l'esthétique de son interface, mais du coup c'est une chouette nouveauté.
Un bouton Edit dans le lecteur et plein de correctifs
L'autre truc bien pratique, c'est l'ajout d'un bouton
Edit Bookqui est directement présent dans le lecteur intégré. Si vous retouchez vous-même vos ebooks, quel que soit le format, c'est quand même bien pratique. Notons aussi le support amélioré des EPUB japonais, une amélioration de l'expérience sous Linux, et une accélération GPU désactivée par défaut pour éviter les bugs sur les machines un peu anciennes. Notez aussi qu'une version 9.1.0 est sortie dans la foulée pour corriger quelques bugs.
L'IA est là
On n'y échappe pas. Calibre intègre désormais des fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle, et la version 9 permet d'ajuster la taille de police du widget de chat IA, ou carrément de masquer ces options si ça ne vous intéresse pas. Que Kovid Goyal ait pensé à ajouter un bouton pour planquer l'IA en dit long sur l'accueil que reçoivent ces fonctions chez une partie des utilisateurs, sujet que j'ai aussi évoqué tout à l'heure avec Firefox. Calibre est toujours disponible sur macOS, Windows et Linux.
On en dit quoi ?
On ne va pas se mentir, Calibre est une application particulièrement moche. Mais là, il y a du mieux, et le logiciel est un peu plus agréable à regarder et à utiliser. Puis bon, tout ceci est toujours gratuit, et quand même ultra pratique quand on a une liseuse et une grosse collection d'ebooks à gérer. Alors un grand merci à Kovid Goyal de maintenir ce merveilleux couteau suisse pour les lecteurs compulsifs.