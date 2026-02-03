Calibre 9 s'offre enfin une interface digne de ce nom

On en dit quoi ?



On ne va pas se mentir, Calibre est une application particulièrement moche. Mais là, il y a du mieux, et le logiciel est un peu plus agréable à regarder et à utiliser. Puis bon, tout ceci est toujours gratuit, et quand même ultra pratique quand on a une liseuse et une grosse collection d'ebooks à gérer. Alors un grand merci à Kovid Goyal de maintenir ce merveilleux couteau suisse pour les lecteurs compulsifs.