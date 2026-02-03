Vous en avez marre de l'IA ? Firefox a une solution
Par Vincent Lautier - Publié le
Mozilla prépare un bouton pour couper l'ensemble des fonctionnalités d'intelligence artificielle de Firefox. Avec la version 148 prévue pour le 24 février, le navigateur proposera une option pour tout désactiver d'un coup, paf. L'idée est de répondre aux utilisateurs qui n'ont pas apprécié que le patron de Mozilla embrasse un peu trop l'IA.
Le problème vient en fait de nouveau patron de Mozilla, Anthony Enzor-DeMeo, qui a déclaré vouloir faire de Firefox un
C'est dans Firefox 148, prévu pour le 24 février, que les choses devrait bouger. Une nouvelle section "AI controls" va apparaître dans les paramètres. L'idée est très simple : un bouton "Block AI enhancements" qui coupe toutes les fonctionnalités liées à l'IA. Plus aucune mise en avant de ces fonctionnalités, plus de suggestions, plus de popups IA, et le réglage persistera entre chaque mise à jour.
Il sera aussi possible de ne garder que quelques fonctions d'IA, comme la traduction automatique, la gestion fine des PDF, le regroupement d'onglets avec l'IA, le chatbot de la barre létale (qui donne accès à Claude, ChatGPT, Gemini, Copilot et Mistral).
Pour ceux qui ne veulent même pas attendre cette mise, Vivaldi a pris position clairement contre l'IA, et Waterfox, un fork de Firefox, a fait de même. Mais ces navigateurs sont encore très peu utilisés. D'ailleurs même Firefox aujourd'hui ne pèse que 2,3 % de parts de marché, et le problème pour Mozilla, c'est de garder ses fidèles tout en essayant d'en conquérir de nouveaux avec l'IA.
Proposer un bouton pour désactiver l'IA, c'est quand même admettre que la fonctionnalité ne convient pas à tout le monde. On notera d'ailleurs le nom du bouton : "Block AI enhancements", comme si refuser l'IA c'était se priver d'une amélioration. Malin comme formulation.
Mais au moins, Mozilla joue la transparence : tout est en opt-in, rien ne s'active dans votre dos, et le kill switch devrait faire le job. On est loin de ce que fait Microsoft avec Copilot, où il faut batailler pour se débarrasser des suggestions IA. Dieu merci Safari est encore un peu préservé de tout ça.
Mozilla est sous pression
navigateur IA moderne. Une déclaration qui n'a pas beaucoup plus aux geeks barbus utilisateurs du petit panda roux depuis des décennies. Pour eux, la mise en avant du respect de la vie privée, l'indépendance et la légèreté du navigateur, étaient l'ADN du navigateur. Alors quand ça commence à évoquer de l'IA à tous les étages, forcement, ça pose problème.
Ce que Firefox prévoit concrètement
Et si on est vraiment très fâché contre l'IA ?
On en dit quoi ?
