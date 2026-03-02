Apple dévoile le nouvel iPad Air avec la puce M4

La puce M4 pour tout le monde

C'est une mise à jour propre, sans grande surprise. L'iPad Air avec M4 récupère la puce de l'iPad Pro de l'année dernière, 12 Go de RAM, le Wi-Fi 7 et un modem conçu par Apple, le tout au même prix qu'avant. Pour quiconque hésite entre un iPad d'entrée de gamme et un iPad Pro, l'Air se positionne franchement bien. Par contre, on aurait aimé voir un écran OLED ou au moins mini-LED sur le modèle 13 pouces, mais ça, c'est visiblement réservé au Pro.

L'iPad Air passe donc à la puce M4, celle-là même qui équipe l'iPad Pro depuis l'an dernier. On retrouve un CPU 8 cœurs et un GPU 9 cœurs, ce qui donne 30 % de gains par rapport à l'iPad Air M3 et jusqu'à 2,3 fois les performances du M1., d'autant que la mémoire unifiée passe à 12 Go (contre 8 Go sur la génération précédente), avec une bande passante de 120 Go/s.Le Neural Engine à 16 cœurs est donné comme trois fois plus rapide que celui du M1, et c'est lui qui fait tourner les fonctions d'intelligence artificielle embarquées, comme la recherche de sujets dans les photos ou les outils IA dans des apps comme Goodnotes. Apple met aussi en avant le ray tracing matériel de seconde génération, avec des performances de rendu 3D quatre fois supérieures à celles du M1.L'autre grosse nouveauté, c'est la connectivité. L'iPad Air embarque pour la première fois la puce N1, conçue par Apple, qui apporte le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6 et le protocole Thread.. Les modèles cellulaires reçoivent le modem C1X, lui aussi conçu par Apple, qui promet des débits jusqu'à 50 % plus rapides et une consommation d'énergie réduite de 30 %. Le GPS, le support 5G et l'eSIM sont aussi de la partie. Bref, c'est un vrai bond en connectivité pour un iPad Air.Côté logiciel, l'iPad Air arrive bien sûr avec iPadOS 26, qui apporte de vrais changements. Le design passe au Liquid Glass, ce matériau translucide qu'Apple utilise désormais sur tous ses systèmes.. L'app Fichiers gagne une nouvelle vue liste et la possibilité de placer des dossiers dans le Dock. L'app Aperçu fait son apparition sur iPad pour annoter des PDF et des images. Et les Background Tasks permettent enfin de lancer des traitements en tâche de fond.L'iPad Air est proposé en 11 et 13 pouces, dans quatre coloris : bleu, mauve, lumière stellaire et gris sidéral. Les capacités de stockage vont de 128 Go à 1 To. Le modèle 11 pouces Wi-Fi démarre à 669 €, le 13 pouces à 869 €. En version cellulaire, comptez 839 € et 1 039 €. L, ce qui est plutôt rare en ce moment. Les précommandes ouvrent le 4 mars, pour une disponibilité le 11 mars dans 35 pays.L'iPad Air est compatible avec l'Apple Pencil Pro à 149 € et l'Apple Pencil USB-C à 89 €. Le Magic Keyboard, proposé à 329 € en 11 pouces et 349 € en 13 pouces, intègre une rangée de 14 touches de fonction, un trackpad et un connecteur USB-C pour la recharge. Il est disponible en noir et blanc.