Un iPad 12 et iPad Air M4 en approche : à quoi faut-il s'attendre ?

Pas de changements de design

La vraie nouveauté est dedans !

Un iPad Air plus puissant… mais toujours intermédiaire

Qu'en penser ?



Apple aurait tout intérêt à accélérer ce renouvellement. Les ventes d’iPad ont été particulièrement solides durant la période des fêtes, tirées en grande partie par le modèle d’entrée de gamme. La firme prévoirait d’ailleurs de mettre fortement en avant ce nouvel iPad auprès des entreprises, un segment où Apple Intelligence pourrait devenir un argument différenciant. Sans révolution visible, ces nouveaux iPad devraient donc jouer un rôle clé dans la stratégie d’Apple pour 2026 : généraliser l’IA sur l’ensemble de la gamme, tout en maintenant une segmentation claire entre modèles grand public et appareils premium.

D’après la newsletterde Mark Gurman,. Sans surprise....En effet, outre le renouvellement assez habituel et cohérent avec le calendrier, il n'y aurait: mêmes formats, mêmes écrans, mêmes lignes générales. En revanche, les puces seraient mises à jour, ce qui constitue le cœur de cette nouvelle vague.Le futur iPad 12 abandonnerait ainsi lade l’actuel modèle pour adopter une puce A18, tandis que l’iPad Air ferait un bond plus marqué en intégrant directement une puce M4, jusqu’ici réservée aux machines plus haut de gamme.En revanche,Pour rappel, l’iPad de 11e génération lancé en mars 2025 était resté bloqué à la puce A16, le rendant incompatible avec Apple Intelligence, alors même que cette technologie était déjà déployée sur iPhone, Mac et iPad Pro. Une situation difficilement tenable sur la durée, qu’Apple semble enfin corriger.Pour autant les différences seraient minimes si elle sont comparées à la génération précédente et ne sauraient motiver finalement queAvec une puce M4, l’iPad Air franchirait un nouveau cap en matière de performances, tout en conservant son. Ce choix confirmerait la stratégie d’Apple : réserver les innovations matérielles (écrans OLED, design premium) aux modèles Pro, tout en dopant progressivement les autres gammes par de la puissance brute.À noter que selon Gurman,, avec le passage attendu à un écran OLED. On espère que le prix déjà hallucinant de cette toute petite tablette ne sera pas gonflé davantage....