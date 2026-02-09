L'iPad Pro M4 en promo à 960€ : une tablette Apple surpuissante au meilleur prix (M5 à 1059€) !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Malgré la sortie de la version M5, l'iPad Pro M4 reste un choix très intéressant. En effet, ces modèles disposent de l'excellent écran OLED et de largement assez de puissance pour faire tourner 100% des applications de l'App Store dans les meilleures conditions.
Pour rappel, ces iPad Pro, toujours déclinés en 11 et 13 pouces, ont été les premiers à étrenner la puce Apple Silicon M4. La puce gravée avec la seconde génération de 3 nm de TSMC embarque 10 cœurs CPU, 4 performants et 6 efficients (seulement 9 cœurs, dont 3 performants pour les versions 256 et 512Go), et 10 cœurs GPU avec Dynamic Caching et accélération matérielle du ray tracing.
Selon Apple, le GPU du M4 est jusqu'à 4 fois plus puissant que celui du M2 (sur des tests impliquant du ray tracing) et la nouvelle gravure en 3nm permet à la puce M4 de consommer 2 fois moins d'énergie à puissance équivalente que le M2.
En sus d'être plus fins et plus légers (5,1mm pour le 13 pouces et 5,3 pour le 11 pouces, et jusqu’à 100 grammes de moins sur la balance), les iPad Pro sont désormais sur un pied d'égalité en embarquent tous deux une dalle OLED Ultra Retina XDR. Apple a utilisé 2 couches OLED (Tandem OLED) afin d'obtenir un écran capable d'offrir 1 000 nits en permanence, et jusqu'à 1 600 nits en pic.
La caméra frontale est désormais placée de manière à être centrée lorsque l'on utilise l'iPad en mode paysage pour les appels en visioconférence. A l'arrière, les iPad Pro M4 disposent du LiDAR, du flash Adoptive True Tone et désormais d'une unique caméra en 12 mégapixels et ouvrant à f/1.8 (bye bye l'ultra grand angle).
Apple insiste sur la qualité exceptionnelle de ces écrans Ultra Retina XDR, offrant tous les avantages de l'OLED, comme un temps de réponse de 1ms, des noirs profonds (les pixels sont auto-émissifs en OLED et peuvent donc s'éteindre totalement et individuellement), tout en offrant une luminosité très importante et le ProMotion (rafraîchissement adaptatif de 10 à 120 Hz, mais pas d'écran toujours allumé comme les iPhone Pro 14 et 15 dont le taux de rafraîchissement peut descendre à 1 Hz).
Ces iPad Pro M4 sont disponibles en option (uniquement pour les versions 1 et 2 To) avec un écran nano-texturé permettant de profiter d'une dalle mate et réduire les reflets. Apple accompagne ses iPad Pro M4 de nouveaux accessoires avec l'Apple Pencil Pro (un nouveau geste Pincer avec retour haptique, un gyroscope intégré pour changer l'orientation du trait, la prise en charge de Localiser pour retrouver le stylet) et une nouvelle version du Magic Keyboard plus fine et plus légère offrant un repose poignet en aluminium, une rangée de touches de fonctions et un trackpad en verre avec retour haptique. Si les performances de la machine vous intéressent, vous pouvez retrouver notre article dédié.
Caractéristiques techniques
