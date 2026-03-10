iPadOS 26.4 permet enfin de mieux gérer les fenêtres multiples
Par Laurence - Publié le
Avec iPadOS 26.4, Apple continue d’améliorer le multitâche sur iPad. La mise à jour introduit en effet un nouveau système d’alerte qui permet de repérer plus facilement les fenêtres d’applications ouvertes mais invisibles à l’écran.
Avec iPadOS 26, Apple a franchi une étape importante en permettant aux utilisateurs d’ouvrir autant de fenêtres d’une même application qu’ils le souhaitent, avec la possibilité de les redimensionner et de les déplacer librement. Cette évolution rapproche l’iPad d’une expérience d’un ordinateur portable.
Mais cette flexibilité a aussi un effet secondaire : lorsqu’on travaille avec plusieurs apps et plusieurs instances ouvertes, il devient facile de perdre la trace de certaines fenêtres restées en arrière-plan. Bref, on est vite perdu...
Pour corriger ce problème, iPadOS 26.4 introduit une notification contextuelle. Lorsqu’un utilisateur ouvre une application qui possède déjà plusieurs fenêtres actives, dont certaines ne sont pas visibles, une petite alerte apparaît à l’écran indiquant par exemple
Un simple toucher permet alors d’afficher toutes les fenêtres ouvertes de l’application, afin de choisir celle que l’on souhaite ramener au premier plan. L’alerte apparaît directement depuis l’icône de l’application que l’on vient de lancer, ce qui signifie que son emplacement varie selon l’endroit où se trouve l’icône sur l’écran.
Ce nouveau mécanisme rappelle le fonctionnement de Shelf (introduite avec iPadOS 15) qui permet déjà d’accéder rapidement aux différentes fenêtres d’une application. Dans la bêta actuelle, la notification ne s’affiche pas systématiquement : elle semble apparaître surtout lorsque l’application n’a pas été ouverte depuis un certain temps. Un choix qui pourrait être volontaire afin d’éviter que l’alerte ne devienne trop intrusive lors des changements d’apps fréquents.
Apple sait que la majorité des utilisateurs d’iPad n’ouvre qu’une seule fenêtre par application. En revanche, pour ceux qui utilisent l’iPad comme véritable outil de travail — notamment avec plusieurs documents, navigateurs ou apps de productivité — cette nouveauté devrait faciliter la navigation entre les différentes fenêtres ouvertes.
Avec cette amélioration discrète mais pratique, Apple continue ainsi d’affiner l’expérience multitâche introduite avec iPadOS 26, en essayant de concilier puissance et simplicité d’utilisation sur l’iPad.
Une conséquence du nouveau multitâche d’iPadOS 26
Avec iPadOS 26, Apple a franchi une étape importante en permettant aux utilisateurs d’ouvrir autant de fenêtres d’une même application qu’ils le souhaitent, avec la possibilité de les redimensionner et de les déplacer librement. Cette évolution rapproche l’iPad d’une expérience d’un ordinateur portable.
Mais cette flexibilité a aussi un effet secondaire : lorsqu’on travaille avec plusieurs apps et plusieurs instances ouvertes, il devient facile de perdre la trace de certaines fenêtres restées en arrière-plan. Bref, on est vite perdu...
Une nouvelle notification pour afficher les fenêtres cachées
Pour corriger ce problème, iPadOS 26.4 introduit une notification contextuelle. Lorsqu’un utilisateur ouvre une application qui possède déjà plusieurs fenêtres actives, dont certaines ne sont pas visibles, une petite alerte apparaît à l’écran indiquant par exemple
X Hidden Windows.
Un simple toucher permet alors d’afficher toutes les fenêtres ouvertes de l’application, afin de choisir celle que l’on souhaite ramener au premier plan. L’alerte apparaît directement depuis l’icône de l’application que l’on vient de lancer, ce qui signifie que son emplacement varie selon l’endroit où se trouve l’icône sur l’écran.
Ce nouveau mécanisme rappelle le fonctionnement de Shelf (introduite avec iPadOS 15) qui permet déjà d’accéder rapidement aux différentes fenêtres d’une application. Dans la bêta actuelle, la notification ne s’affiche pas systématiquement : elle semble apparaître surtout lorsque l’application n’a pas été ouverte depuis un certain temps. Un choix qui pourrait être volontaire afin d’éviter que l’alerte ne devienne trop intrusive lors des changements d’apps fréquents.
Qu'en penser ? Un outil pensé pour les utilisateurs avancés
Apple sait que la majorité des utilisateurs d’iPad n’ouvre qu’une seule fenêtre par application. En revanche, pour ceux qui utilisent l’iPad comme véritable outil de travail — notamment avec plusieurs documents, navigateurs ou apps de productivité — cette nouveauté devrait faciliter la navigation entre les différentes fenêtres ouvertes.
Avec cette amélioration discrète mais pratique, Apple continue ainsi d’affiner l’expérience multitâche introduite avec iPadOS 26, en essayant de concilier puissance et simplicité d’utilisation sur l’iPad.