iPadOS 26.4 permet enfin de mieux gérer les fenêtres multiples

Une conséquence du nouveau multitâche d’iPadOS 26

Une nouvelle notification pour afficher les fenêtres cachées

X Hidden Windows

Qu'en penser ? Un outil pensé pour les utilisateurs avancés



Apple sait que la majorité des utilisateurs d’iPad n’ouvre qu’une seule fenêtre par application. En revanche, pour ceux qui utilisent l’iPad comme véritable outil de travail — notamment avec plusieurs documents, navigateurs ou apps de productivité — cette nouveauté devrait faciliter la navigation entre les différentes fenêtres ouvertes.



Avec cette amélioration discrète mais pratique, Apple continue ainsi d’affiner l’expérience multitâche introduite avec iPadOS 26, en essayant de concilier puissance et simplicité d’utilisation sur l’iPad.

Avec iPadOS 26,, avec la possibilité de les redimensionner et de les déplacer librement. Cette évolution rapproche l’iPad d’une expérience d’un ordinateur portable.: lorsqu’on travaille avec plusieurs apps et plusieurs instances ouvertes, il devient facile de perdre la trace de certaines fenêtres restées en arrière-plan. Bref, on est vite perdu...Pour corriger ce problème,Lorsqu’un utilisateur ouvre une application qui possède déjà plusieurs fenêtres actives, dont certaines ne sont pas visibles, une petite alerte apparaît à l’écran indiquant par exempleafin de choisir celle que l’on souhaite ramener au premier plan. L’alerte apparaît directement depuis l’icône de l’application que l’on vient de lancer, ce qui signifie que son emplacement varie selon l’endroit où se trouve l’icône sur l’écran.Ce nouveau mécanisme rappelle le fonctionnement de(introduite avec iPadOS 15) qui permet déjà d’accéder rapidement aux différentes fenêtres d’une application. DUn choix qui pourrait être volontaire afin d’éviter que l’alerte ne devienne trop intrusive lors des changements d’apps fréquents.