iOS 26.3, iPadOS 26.3, watchOS 26.3, macOS 26.3, visionOS 26.3 et tvOS 26.3 sont disponibles !
Par Laurence - Publié le
Une semaine après avoir déplié la Release Candidate pour iOS 26.3, iPadOS 26.3, watchOS 26.3, macOS 26.3, visionOS 26.3 et tvOS 26.3, Apple propose enfin les versions finales de l'ensemble de ses systèmes !
Attention, comme dirait Bison Futé : risques de bouchons ! S'agissant de versions finales, il est fort possible qu'elles puissent apparaître progressivement au cours de la soirée et que la vitesse de téléchargement soit ralentie...
Comme d'habitude, il faudra se rendre dans l'application Réglages / Réglages Systèmes de votre appareil > Général > mise à jour de Logiciels et de disposer d'une bonne connexion WiFi ou de patience en cas de bouchons sur les serveurs d'Apple — comme cela est souvent le cas pour ce genre d'updates.
Maintenant qu'iOS 26.3 est arrivé, il est désormais temps de passer à la suite ! Car c'est bien la prochaine itération qui est attendue au tournant ! En effet, avec iOS 26.4 se trouve enfin la refonte majeure de Siri, attendue depuis près d’un an. Présentée lors de la WWDC 2024 puis officiellement repoussée, cette nouvelle version devait marquer un tournant pour l’assistant vocal d’Apple, régulièrement critiqué pour son retard face aux solutions concurrentes.
La nouvelle orientation serait plus claire et plus fidèle à l’ADN de la Pomme : un Siri unique, centralisé et omniprésent, plutôt qu’une constellation d’IA contextuelles. Cette nouvelle génération de Siri s’appuierait sur le partenariat avec Google et ses modèles Gemini, impliquant une refonte profonde de son infrastructure.
Côté usage, trois avancées majeures sont attendues : une meilleure prise en compte du contexte personnel de l’utilisateur, la compréhension de ce qui s’affiche à l’écran, et l’arrivée de centaines de nouvelles actions dans et entre les applications. De quoi faire de Siri un véritable assistant du quotidien, tandis que les évolutions les plus ambitieuses — comme une interface conversationnelle complète — resteraient réservées à iOS 27.
Comme chaque année, la version x.4 d’iOS est aussi synonyme de nouveaux emojis. Pour le cycle iOS 26, neuf pictogrammes validés par le Consortium Unicode devraient faire leur apparition, parmi lesquels un trognon de pomme, des danseurs de ballet, un nuage de combat, une orque ou encore un coffre au trésor. Ces ajouts, présentés dès l’été 2025, devraient logiquement être intégrés avec iOS 26.4.
Du côté des applications, Freeform pourrait enfin accueillir une fonction très attendue : les dossiers. Après l’introduction des tableaux dans iOS 26.2, cette évolution permettrait de mieux organiser les projets complexes. Elle pourrait aussi marquer les premiers pas des améliorations promises dans le cadre d’Apple Creator Studio, Apple ayant déjà annoncé des fonctionnalités et contenus premium à venir pour Freeform.
iOS 26.4 pourrait également étendre AutoFill aux cartes bancaires ajoutées dans des applications tierces, avec une proposition automatique d’enregistrement dans le trousseau iCloud. Une évolution simple, mais très pratique. D’autres éléments, comme un mystérieux Sports Tier lié à l’app Apple TV ou un nouveau système de vérification de l’intégrité des appareils avant l’accès aux services Apple, sont aussi dans les cartons.
Comment installer cette mise à jour ?
Et la suite ?
