L’iPad pliable d’Apple pourrait ne jamais voir le jour
Par Laurence - Publié le
C’est un projet qui fait parler de lui depuis plusieurs années, mais qui pourrait finalement ne jamais aboutir. L’iPad pliant sur lequel travaillerait Apple serait désormais bien loin de voir le jour.
Les premières rumeurs autour d’un iPad fold remontent à 2023. Depuis, le calendrier n’a cessé de glisser : initialement attendu en 2024, repoussé à 2025, ensuite 2026, puis à 2028 et même à 2029. Bref, une trajectoire qui en dit long sur les difficultés rencontrées en interne.
Selon Mark Gurman, Apple travaillerait sur un modèle particulièrement ambitieux : un appareil doté d’un écran pliable d’environ 20 pouces. Ce format hybride, à mi-chemin entre tablette et ordinateur portable, pourrait (aurait pu ?) transformer l’iPad en véritable machine polyvalente. Mais en interne, certains employés évoqueraient désormais un
Le développement de cet iPad fold aurait été porté notamment par John Ternus, futur CEO d’Apple comme on le sait. Un détail important, qui montre que le projet s’inscrivait dans une vision plus large de renouvellement de la gamme iPad. Mais malgré ce soutien, rien ne garantit que le produit verra le jour.
Car le format pliable connait bien des limites : complexité des charnières, durabilité des écrans, coût de production élevé, et usage encore incertain pour le grand public. Autant d’obstacles qui pourraient expliquer les hésitations de la firme.
Cupertino pourrait privilégier d’autres produits. Alors que plusieurs nouveaux produits sont en préparation (lunettes connectées, robot domestique, accessoires dopés à l’IA), Apple pourrait décider de concentrer ses ressources ailleurs.
Dans ce contexte, l’iPad pliant pourrait passer au second plan, voire être totalement abandonné. En pratique, tous les projets — tous les brevets également — ne deviennent pas des produits. Et dans le cas de cet iPad pliant, la frontière entre innovation et expérimentation semble plus fine que jamais.
Sur le papier, un iPad fold de 20 pouces a de quoi séduire. Mais entre défis techniques, coûts et positionnement, Apple semble encore hésiter sur la direction à prendre. Le projet n’est pas officiellement abandonné — mais il n’a jamais semblé aussi fragile.
Un projet repoussé encore et encore
Les premières rumeurs autour d’un iPad fold remontent à 2023. Depuis, le calendrier n’a cessé de glisser : initialement attendu en 2024, repoussé à 2025, ensuite 2026, puis à 2028 et même à 2029. Bref, une trajectoire qui en dit long sur les difficultés rencontrées en interne.
Selon Mark Gurman, Apple travaillerait sur un modèle particulièrement ambitieux : un appareil doté d’un écran pliable d’environ 20 pouces. Ce format hybride, à mi-chemin entre tablette et ordinateur portable, pourrait (aurait pu ?) transformer l’iPad en véritable machine polyvalente. Mais en interne, certains employés évoqueraient désormais un
projet expérimental, dont l’avenir reste incertain.
Le développement de cet iPad fold aurait été porté notamment par John Ternus, futur CEO d’Apple comme on le sait. Un détail important, qui montre que le projet s’inscrivait dans une vision plus large de renouvellement de la gamme iPad. Mais malgré ce soutien, rien ne garantit que le produit verra le jour.
L'impossible projet
Car le format pliable connait bien des limites : complexité des charnières, durabilité des écrans, coût de production élevé, et usage encore incertain pour le grand public. Autant d’obstacles qui pourraient expliquer les hésitations de la firme.
Cupertino pourrait privilégier d’autres produits. Alors que plusieurs nouveaux produits sont en préparation (lunettes connectées, robot domestique, accessoires dopés à l’IA), Apple pourrait décider de concentrer ses ressources ailleurs.
Dans ce contexte, l’iPad pliant pourrait passer au second plan, voire être totalement abandonné. En pratique, tous les projets — tous les brevets également — ne deviennent pas des produits. Et dans le cas de cet iPad pliant, la frontière entre innovation et expérimentation semble plus fine que jamais.
Qu'en penser ?
Sur le papier, un iPad fold de 20 pouces a de quoi séduire. Mais entre défis techniques, coûts et positionnement, Apple semble encore hésiter sur la direction à prendre. Le projet n’est pas officiellement abandonné — mais il n’a jamais semblé aussi fragile.