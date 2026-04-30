Pourquoi l’iPad Ultra pliable ne verra probablement jamais le jour

Un iPad Ultra qui ne verra finalement pas le jour

Instant Digital

Le coupable c'est l’iPad Pro (avec le chandelier dans la bibliothèque)

Un projet pliable trop ambitieux

Qu'en penser ?



Malgré l’abandon probable de l’iPad Ultra, Apple ne renonce pas à étendre cette appellation premium. Plusieurs produits seraient en préparation : un iPhone Ultra pliable autour de 2 000 dollars, des AirPods Ultra intégrant des fonctions de vision et un MacBook Ultra avec écran OLED tactile. Autant de segments où Apple estime sans doute que la demande est plus solide.



L’abandon d’un iPad Ultra illustre un repositionnement plus large. Malgré ses ambitions technologiques, Apple semble reconnaître les limites du marché des tablettes haut de gamme. L’iPad Pro peine déjà à justifier son prix, et un modèle encore plus cher aurait probablement rencontré des obstacles encore plus importants.



Ce choix traduit une approche pragmatique : concentrer les investissements sur des produits où l’innovation peut réellement trouver son public. Dans un contexte de montée en gamme généralisée et de pression sur les prix, Apple ajuste sa stratégie en fonction de la demande réelle, plutôt que de pousser des concepts encore trop éloignés des usages.

L’information provient notamment du leaker chinois, qui affirme qu’Apple n’aurait désormais aucun plan pour un iPad Ultra. Dans le même temps, la firme continuerait deAux dernières rumeurs, elle comprendrait : l'Apple Watch Ultra déjà commercialisée et les Mac dotés de puces M Ultra. A cela s'ajouteraient un hypothétique iPhone Ultra ou encore un MacBook Ultra avec écran OLED. L’iPad, lui, serait donc exclu de cette stratégie.Ce revirement s’explique en grande partie par les. Les derniers modèles équipés de la puce M4 ont enregistré des ventes inférieures aux attentes. L’analyste Ross Young a ainsi revu ses prévisions 2024 à la baisse, passant d’environ 10 millions d’unités à 6,7 millions.Certains segments sont particulièrement touchés :verrait ses livraisons chuter de plus de 50 % avec une baisse encore plus marquée en fin d’année. En cause :. Ce positionnement est donc bien trop élevé pour un produit souvent perçu comme secondaire face à un smartphone ou un ordinateur portable.En parallèle, Mark Gurman évoquait encore récemment le développement(oops déjà un faux pas ?).: poids élevé : environ 1,6 kg, soit plus qu’un MacBook Pro 14 pouces, un prix estimé allant jusqu’à 3 900 dollars et des défis techniques : écran OLED pliable, réduction de la pliure.Sans compter une question plus fondamentale :Entre iPad et Mac, le positionnement est flou. En interne, le concept diviserait. Certains y verraient un iPad nouvelle génération, d’autres un MacBook entièrement tactile. Une fois fermé, l’appareil ressemblerait à un ordinateur portable classique, sans écran externe, dans une approche proche du Huawei MateBook Fold.