Pourquoi l’iPad Ultra pliable ne verra probablement jamais le jour
Par Laurence - Publié le
Apple aurait mis de côté l’idée d’un iPad pliable haut de gamme, parfois évoqué comme un futur iPad Ultra. Selon plusieurs sources concordantes, le projet ne serait plus à l’ordre du jour, sur fond de performances commerciales décevantes pour l’iPad Pro.
L’information provient notamment du leaker chinois
Aux dernières rumeurs, elle comprendrait : l'Apple Watch Ultra déjà commercialisée et les Mac dotés de puces M Ultra. A cela s'ajouteraient un hypothétique iPhone Ultra ou encore un MacBook Ultra avec écran OLED. L’iPad, lui, serait donc exclu de cette stratégie.
Ce revirement s’explique en grande partie par les faibles scores de l’iPad Pro. Les derniers modèles équipés de la puce M4 ont enregistré des ventes inférieures aux attentes. L’analyste Ross Young a ainsi revu ses prévisions 2024 à la baisse, passant d’environ 10 millions d’unités à 6,7 millions.
Certains segments sont particulièrement touchés : le modèle 13 pouces verrait ses livraisons chuter de plus de 50 % avec une baisse encore plus marquée en fin d’année. En cause : un prix trop élevé et peu de différences avec la précédente génération, mais aussi un marché saturé — les utilisateurs étant déjà pourvus expliquent la situation. Ce positionnement est donc bien trop élevé pour un produit souvent perçu comme secondaire face à un smartphone ou un ordinateur portable.
En parallèle, Mark Gurman évoquait encore récemment le développement d’un iPad pliable d’environ 20 pouces, piloté en interne par John Ternus (oops déjà un faux pas ?).
Mais le projet cumule les obstacles : poids élevé : environ 1,6 kg, soit plus qu’un MacBook Pro 14 pouces, un prix estimé allant jusqu’à 3 900 dollars et des défis techniques : écran OLED pliable, réduction de la pliure.
Sans compter une question plus fondamentale : à quelle catégorie appartient ce produit ? Entre iPad et Mac, le positionnement est flou. En interne, le concept diviserait. Certains y verraient un iPad nouvelle génération, d’autres un MacBook entièrement tactile. Une fois fermé, l’appareil ressemblerait à un ordinateur portable classique, sans écran externe, dans une approche proche du Huawei MateBook Fold.
Malgré l’abandon probable de l’iPad Ultra, Apple ne renonce pas à étendre cette appellation premium. Plusieurs produits seraient en préparation : un iPhone Ultra pliable autour de 2 000 dollars, des AirPods Ultra intégrant des fonctions de vision et un MacBook Ultra avec écran OLED tactile. Autant de segments où Apple estime sans doute que la demande est plus solide.
L’abandon d’un iPad Ultra illustre un repositionnement plus large. Malgré ses ambitions technologiques, Apple semble reconnaître les limites du marché des tablettes haut de gamme. L’iPad Pro peine déjà à justifier son prix, et un modèle encore plus cher aurait probablement rencontré des obstacles encore plus importants.
Ce choix traduit une approche pragmatique : concentrer les investissements sur des produits où l’innovation peut réellement trouver son public. Dans un contexte de montée en gamme généralisée et de pression sur les prix, Apple ajuste sa stratégie en fonction de la demande réelle, plutôt que de pousser des concepts encore trop éloignés des usages.
Un iPad Ultra qui ne verra finalement pas le jour
L’information provient notamment du leaker chinois
Instant Digital, qui affirme qu’Apple n’aurait désormais aucun plan pour un iPad Ultra. Dans le même temps, la firme continuerait de travailler sur une gamme Ultra premium.
Aux dernières rumeurs, elle comprendrait : l'Apple Watch Ultra déjà commercialisée et les Mac dotés de puces M Ultra. A cela s'ajouteraient un hypothétique iPhone Ultra ou encore un MacBook Ultra avec écran OLED. L’iPad, lui, serait donc exclu de cette stratégie.
Le coupable c'est l’iPad Pro (avec le chandelier dans la bibliothèque)
Ce revirement s’explique en grande partie par les faibles scores de l’iPad Pro. Les derniers modèles équipés de la puce M4 ont enregistré des ventes inférieures aux attentes. L’analyste Ross Young a ainsi revu ses prévisions 2024 à la baisse, passant d’environ 10 millions d’unités à 6,7 millions.
Certains segments sont particulièrement touchés : le modèle 13 pouces verrait ses livraisons chuter de plus de 50 % avec une baisse encore plus marquée en fin d’année. En cause : un prix trop élevé et peu de différences avec la précédente génération, mais aussi un marché saturé — les utilisateurs étant déjà pourvus expliquent la situation. Ce positionnement est donc bien trop élevé pour un produit souvent perçu comme secondaire face à un smartphone ou un ordinateur portable.
Un projet pliable trop ambitieux
En parallèle, Mark Gurman évoquait encore récemment le développement d’un iPad pliable d’environ 20 pouces, piloté en interne par John Ternus (oops déjà un faux pas ?).
Mais le projet cumule les obstacles : poids élevé : environ 1,6 kg, soit plus qu’un MacBook Pro 14 pouces, un prix estimé allant jusqu’à 3 900 dollars et des défis techniques : écran OLED pliable, réduction de la pliure.
Sans compter une question plus fondamentale : à quelle catégorie appartient ce produit ? Entre iPad et Mac, le positionnement est flou. En interne, le concept diviserait. Certains y verraient un iPad nouvelle génération, d’autres un MacBook entièrement tactile. Une fois fermé, l’appareil ressemblerait à un ordinateur portable classique, sans écran externe, dans une approche proche du Huawei MateBook Fold.
Qu'en penser ?
Malgré l’abandon probable de l’iPad Ultra, Apple ne renonce pas à étendre cette appellation premium. Plusieurs produits seraient en préparation : un iPhone Ultra pliable autour de 2 000 dollars, des AirPods Ultra intégrant des fonctions de vision et un MacBook Ultra avec écran OLED tactile. Autant de segments où Apple estime sans doute que la demande est plus solide.
L’abandon d’un iPad Ultra illustre un repositionnement plus large. Malgré ses ambitions technologiques, Apple semble reconnaître les limites du marché des tablettes haut de gamme. L’iPad Pro peine déjà à justifier son prix, et un modèle encore plus cher aurait probablement rencontré des obstacles encore plus importants.
Ce choix traduit une approche pragmatique : concentrer les investissements sur des produits où l’innovation peut réellement trouver son public. Dans un contexte de montée en gamme généralisée et de pression sur les prix, Apple ajuste sa stratégie en fonction de la demande réelle, plutôt que de pousser des concepts encore trop éloignés des usages.