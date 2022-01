Samsung dévoile son Galaxy S21 FE au #CES2022

. Celui-ci se présente comme une évolution timide dotée toutefois de la 5G. Selon certaines rumeurs, cetteaurait du arriver pour la rentrée 2021. Mais entre pénurie de pièces et pandémie, elle aura étéIl reprend en effetmais se passe de certains éléments. Ainsi il perd l’aluminium sur le bloc photo et le cadre, au profit du plastique -pluset plusaussi. Cela lui permet également d'être décliné en plusieurstrès sympathiques assortis aux Galaxy Buds 2 Côté specs, il est doté d'un(avec un zoom X3 moindre que le S21), mais un grand-angle et un ultra grand-angle identiques au S21. En revanche, le capteur selfie passe de 10 à 32 mégapixels. Il reprend(full HD+, 120 Hz, Corning Gorilla Glass Victus) avec une dalle plus grande de 6,4 pouces contre 6,2 pouces. Il est également équipé d'unet de seulement 6 Go de Ram contre 8 Go dans le S21 classique.Au final, il faudra compterpour la version 6 Go de RAM + 128 Go de stockage etpour 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.