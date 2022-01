Un iPhone SE 4 de 5,7 pouces pour 2023 ?

La lecture de la boule de cristal (du marc de café ou des bilans comptables, on ne sait pas trop) commence fort aujourd'hui.Ross Young dese penche en effet sur ce modèle qui bénéficierait d'un écran plus grand de 5,7 pouces et qui pourrait bien sortir au(et non 2024...). Cet analyste est généralement des plus fiables et utilise à bon escient ses contacts dans le milieu de l'industrie,Enfin, d'après lui, l' iPhone SE de Gen 3 devrait recevoir le petit nom d'iPhone SE+. Il ne devraitou de la taille de l'écran (4,7 pouces), ses principales nouveautés seraient une puce A15 plus rapide et la prise en charge de la 5G.