Combien Apple va-t-elle rémunérer les gagnants de son concours Shot On iPhone ?

Shot On iPhone

Elle propose en effet aux heureux possesseurs d'un iPhone 13 Pro ou 13 Pro Max de soumettre leurs clichés réalisés avec le tout nouveau mode Macro.Rappelons que seuls ces smartphones sont dotés d’un(ƒ/1,8) qui peut être utilisé pour faire un peu de macro -en photo comme en vidéo. Pour cela, il faudra tout de même respecter une(entre 2 et 10 centimètres du sujet) pour faire la mise au point.En dehors de ce détail technique, les modalités du jeu sont plutôt simples : il suffira de poster ses clichés sur Instagram et Twitter, en utilisant les hashtags #ShotoniPhone et #iPhonemacrochallenge. Un jury de professionnels examinera les soumissions dans le monde entier et sélectionnera. Les heureux élus seront publiés dans une galerie sur le site d'Apple et son compte Instagram @apple Cette dernière rencontre quelques contestations de la part d'utilisateurs, qui y voient. Les précédentes années, les concours ShotOniPhone avaient déjà provoqué unDans les petites lignes, il est désormais indiqué que -pour les 10 gagnants- des frais de licence sont bien prévus (sans autre précision) pour une utilisation sur les, et que les photos pourront être utilisées dans les campagnes de la firme ou en Apple Stores. En revanche, la soumission emporte autorisation de publication / utilisation, à titre gratuit, et ce, pour une durée d’un an.