Une App pour créer des listes de lecture et illustrations à plusieurs sur iOS

Caset propose donc une fonctionnalité absente d'Apple Music (qui permet de partager ses créations mais les invités ne peuvent rien modifier), avant de créer une illustration personnalisée (via l'offre d'abonnement en achat intégré) pour cette dernière (ce à quoi servait Denim - Playlist Cover Maker ). Il sera ainsi possible de piocher parmi les diverses listes de lecture proposées par le développeur, ou d'inviter des amis à venir étoffer votre liste de lecture, dont le nom sera indiqué sous chaque titre ajouté. Il sera également envisageable d'ajouter un petit texte que tous les participants pourront consulter en même temps que la liste de lecture.. Le programme nécessite 76,9 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone iPad /iPod touch sous iOS 15.0 minimum. L'application propose des abonnements mensuels ou annuels sous la forme d'achats intégrés à 2,99 et 21,49 euros.