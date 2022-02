L'App Ulysses prend en charge les polices tierces sur iOS/iPadOS

Au menu de cette version 25, une interface revue et modernisée pour le partage (avec l'intégration des Raccourcis) depuis l'application et la bibliothèque, l'intégration des raccourcis clavier ⌘+, ⌘- et ⌘0 afin de modifier la taille du texte au sein de l'éditeur, la mise en avant des objectifs ayant peu évolués au sein de l'interface, et surtout. L'équipe en a également profité pour améliorer les performances et corriger quelques bugs (comme les plantages lorsque l'applications était en arrière-plan).(ou une offre à 10,99 euros pour les étudiants). Le programme nécessite 95,4 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone iPod touch sous iOS/iPadOS 14.1 minimum, ou 31,9 Mo d'espace de stockage libre sur un Mac 64 bits sous macOS 10.15 minimum.