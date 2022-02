App Store / paiement tiers : Apple tenterait-elle de noyer le poisson aux Pays-Bas ?

la pomme

, à commencer par Tinder . L'aspect a priori limité de cette décision pourrait toutefois donner des idées à d'autres pays ou avoir un effet boule de neige.Toutefois la mise en pratique de cette nouvelle obligation ne parait pas des plus claires du côté de Cupertino . Jugée des pluspar le gouvernement local, la firme a donc été amenée àson plan et a annoncé, le 4 février dernier , l', ainsi qu'unpour les développeurs qui y auraient recours : inclure des droits spéciaux d'applications, utiliser une API d'Apple, diffuser des informations obligatoires, et émission d'un rapport mensuel sur les ventes effectuées.Mais il semblerait que cela ne suffise toujours pas et l'Autorité de la Concurrence des Pays-Bas vient d'ouvrir unepour déterminer si la firme californienne a bien rempli ses obligations ou tente de noyerle poisson ! Rappelons que de précédentes investigations avait amené l'organisation à prononcer une sanction financière de 5 millions d'euros.