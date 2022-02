iOS 15 : Apple pouvait recevoir des enregistrements audio, même sans votre consentement

Avec iOS 15.2, nous avons désactivé le paramètre Améliorer Siri et dictée pour de nombreux utilisateurs de Siri, tandis que nous avons corrigé un bogue introduit avec iOS 15. Ce bogue a activé par inadvertance le paramètre pour une petite partie des appareils. Depuis l'identification du bogue, nous avons cessé d'examiner et supprimons l'audio reçu de tous les appareils concernés.

Réglages

Confidentialité

Analyse et améliorations

Améliorer Siri et Dictée

Cupertino propose aux utilisateurs d'aider à améliorer Siri et Dictée en récoltant de cours extraits audio lors de ces interactions.. Cupertino précise avoir désactivé ce paramètre pour de nombreux utilisateurs sous iOS 15.2, et qu'iOS 15.4 corrigera le problème., par exemple au moment de la désactivation du paramètre sous iOS 15.2. Il est vrai que ce genre de bug fait un peu tache alors que l'entreprise met souvent en avant l'importance de la confidentialité des données de ses utilisateurs.Cette histoire rappellera aux plus méfiants les sous-traitants embauchés par Apple pour analyser une partie des enregistrements fin 2019, ce qui avait mené à l'option permettant de désactiver les enregistrements Siri. Pour rappel,. Il est également possible d'effacer manuellement l'historique de Siri et Dictée dans les Réglages, puis Siri et Recherche et via le menu Historique de Siri et Dictée.