Samsung dévoile la gamme Galaxy S22 et une tablette de 14,6" OLED 120 Hz avec une encoche

La présentation officielle de la gamme Galaxy S22 ne proposait que peu de surprises, les fiches techniques et visuels ayant largement été relayés sur le net par les leakers. Si vous êtes fan de la marque, vous savez donc que, d'un SoC Exynos 2200 en 4nm, de 8 go de RAM, d'une batterie de 3 400 mAh, et de trois capteurs au dos (grand angle 50 mégapixels ouvrant à f/1.8, ultra grand-angle 12 mégapixels f/2.2, et téléobjectif x3 10 mégapixels ouvrant à f/2.4. Le modèle S22+ de distingue avec une dalle de 6,6 pouces légèrement puis lumineuse, du Wi-Fi 6E et une batterie de 4 500 mAh.Quant au Galaxy S22 Ultra,(qui tire sa révérence) avec une dalle de 6,8 pouces en 3080x1440 pixels, un S-Pen avec rangement intégré, la possibilité d'opter pour 12 Go de RAM, une batterie de 5 000 mAh, un grand angle 108 mégapixels ouvrant à f/1.8, un second téléobjectif de 10 mégapixels ouvrant à f/4.9 et disposant d'un zoom optique x10), et un capteur frontal de 40 mégapixels. Le Galaxy S22 débute à 859 euros 1059 euros pour le S22+, et il faudra débourser au moins 1259 euros (tout du moins pendant les premières semaines) pour le S22 Ultra.En sus de ses smartphones, Samsung a également présenté la gamme de tablette Galaxy Tab S8, avec(en sus des versions S8 avec un écran LCD de 11 pouces et S8+ avec une dalle Super AMOLED de 12,4 pouces)(que l'on pourrait retrouver dans un iPad Pro XXL ?), un SoC Snapdragon 8 Gen 1 épaulé par jusqu'à 16 Go de RAM, une batterie de 11 200 mAh,, du Wi-Fi 6E et un port MicroSD, le tout avec un tarif débutant à 1219 euros