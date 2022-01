Le partenariat AMD/Samsung sera-t-il en mesure d'inquiéter Apple ?

. Nos confrères de TechPowerUp ont publié quelques résultats du test Compute de Geekbench 5 (avec les API OpenCL et Vulkan) qui permettent de faire de premières comparaisons (même s'il faudra attendre des tests concrets pour s'assurer d'une comparaison équitable) avec les puces de Cupertino. Sur cet exercice,, ce qui représente une nette augmentation (+50% sous OpenCL et +25% sous Vulkan) par rapport à l'Adreno 730 du Snaprdagon 8 Gen 1 de Qualcomm. Cette amélioration est notable,(l'A14 de l 'iPhone 12 marquant tout de même 9534 points dans les mêmes conditions). Si cet écart de performances s'avère; Apple devrait garder la mainmise sur le plan des performances graphiques, avec même une certaine marge et malgré l'apport de la technologie AMD.Pour appel,(que l'on retrouve dans les Radeon RX 6XXX et les PS5 et Xbox Series S/X) et offrant une accélération matérielle du Ray Tracing (une technique permettant d'obtenir un rendu de la lumière plus réaliste et nécessitant de la puissance pour un calcul en temps réel dans les jeux). Pour le reste, l'Exynos 2200 sera gravé avec la technologie EUV 4 nm de Samsung et mettra également à profit l'architecture armV9 avec un cœur hautes performances Cortex-X2, trois cœurs équilibrés Cortex-A710, et quatre cœurs Cortex-A510 plus économes en énergie, ainsi qu'un NPU (pour Neural Processing Unit, spécialisé dans les calculs d'apprentissage automatique) deux fois plus performant que la génération précédente.