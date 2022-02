iPhone : des forfaits sans engagement la Saint Valentin à partir de 5 euros (de 5 à 210 Go)

jusqu'au 14 février 2022

Offre Red by SFR 5 Go à 5 euros par mois :

• Appels et SMS/MMS illimités en France, Internet mobile 5 Go depuis la France métropolitaine ; en Europe, appels et SMS/MMS et 6 Go d’internet depuis l’Union Européenne et les DOM ; Carte Sim à 10€



Offre Red by SFR 40 Go à 10 euros par mois :

• Appels et SMS/MMS illimités en France, Internet mobile 40 Go depuis la France métropolitaine ; en Europe, appels et SMS/MMS et 7 Go d’internet depuis l’Union Européenne et les DOM ; Carte Sim à 10€



Offre Red by SFR 70 Go à 13 euros par mois :

• Appels et SMS/MMS illimités en France, Internet mobile 70 Go depuis la France métropolitaine ; en Europe, appels et SMS/MMS et 12 Go d’internet depuis l’Union Européenne et les DOM ; Carte Sim à 10€



Offre Red by SFR 100 Go à 15 euros par mois :

• Appels et SMS/MMS illimités en France, Internet mobile 100 Go depuis la France métropolitaine ; en Europe, appels et SMS/MMS et 14 Go d’internet depuis l’Union Européenne et les DOM ; Carte Sim à 10€



Offre Red by SFR 130 Go à 19 euros par mois :

• Appels et SMS/MMS illimités en France, Internet mobile 130 Go depuis la France métropolitaine ; en Europe, appels et SMS/MMS et 15 Go d’internet depuis l’Union Européenne et les DOM ; Carte Sim à 10€ • Appels et SMS/MMS illimités en France, Internet mobile 5 Go depuis la France métropolitaine ; en Europe, appels et SMS/MMS et 6 Go d’internet depuis l’Union Européenne et les DOM ; Carte Sim à 10€• Appels et SMS/MMS illimités en France, Internet mobile 40 Go depuis la France métropolitaine ; en Europe, appels et SMS/MMS et 7 Go d’internet depuis l’Union Européenne et les DOM ; Carte Sim à 10€• Appels et SMS/MMS illimités en France, Internet mobile 70 Go depuis la France métropolitaine ; en Europe, appels et SMS/MMS et 12 Go d’internet depuis l’Union Européenne et les DOM ; Carte Sim à 10€• Appels et SMS/MMS illimités en France, Internet mobile 100 Go depuis la France métropolitaine ; en Europe, appels et SMS/MMS et 14 Go d’internet depuis l’Union Européenne et les DOM ; Carte Sim à 10€• Appels et SMS/MMS illimités en France, Internet mobile 130 Go depuis la France métropolitaine ; en Europe, appels et SMS/MMS et 15 Go d’internet depuis l’Union Européenne et les DOM ; Carte Sim à 10€

15 février 2022

Offre Free 80 Go à 10,99€ valable jusqu'au 15 février 2022 :

• Appels et SMS/MMS illimités en France, Internet mobile 80 Go depuis la France métropolitaine ; en Europe, appels et SMS/MMS illimités et 10 Go d’internet mobile depuis la zone Europe et DOM, carte Sim à 10€



Offre Free 210 Go 5G à 19,99€ (9,99€ pour les abonnés FreeBox) :

• Appels et SMS/MMS illimités en France, Internet mobile 210 Go 5G/4G depuis la France métropolitaine ; en Europe, appels et SMS/MMS illimités et 25 Go d’internet mobile depuis la zone Europe et DOM ; carte Sim à 10€ • Appels et SMS/MMS illimités en France, Internet mobile 80 Go depuis la France métropolitaine ; en Europe, appels et SMS/MMS illimités et 10 Go d’internet mobile depuis la zone Europe et DOM, carte Sim à 10€• Appels et SMS/MMS illimités en France, Internet mobile 210 Go 5G/4G depuis la France métropolitaine ; en Europe, appels et SMS/MMS illimités et 25 Go d’internet mobile depuis la zone Europe et DOM ; carte Sim à 10€

Offre Sosh 50 Go à 12,99€ :

• Appels et SMS/MMS illimités en France, Internet mobile 50 Go depuis la France métropolitaine ; en Europe, appels et SMS/MMS illimités et 12 Go d’internet mobile depuis la zone Europe et DOM et carte Sim à 10€



Offre Sosh 100 Go à 15,99€ :

• Appels et SMS/MMS illimités en France, Internet mobile 80 Go depuis la France métropolitaine ; en Europe, appels et SMS/MMS illimités et 15 Go d’internet mobile depuis la zone Europe et DOM et carte Sim à 10€ • Appels et SMS/MMS illimités en France, Internet mobile 50 Go depuis la France métropolitaine ; en Europe, appels et SMS/MMS illimités et 12 Go d’internet mobile depuis la zone Europe et DOM et carte Sim à 10€• Appels et SMS/MMS illimités en France, Internet mobile 80 Go depuis la France métropolitaine ; en Europe, appels et SMS/MMS illimités et 15 Go d’internet mobile depuis la zone Europe et DOM et carte Sim à 10€

Pour le moment,, soit cinq abonnements en tout . Attention cette offre est valable, et ce, jusqu'auAttention, comme les précédents, celui-ci basculera au bout d'un an en Forfait Free 5G à 19,99€. Cette offre vient s'ajouter à la formule classique 210 Go Free 5G, plus chère, à 19,99 € (9,99€ pour les abonnés FreeBox) qui inclut déjà la 5G, 210Go, davantage de destinations et une offre Ligue 1 / Uber Eats.