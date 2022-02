50% en 5mn : ça c'est de la charge rapide ! #MWC

Oppo profite d'un MWC 2022 plus que calme pour annoncerLe chargeur devrait permettre d'offrir 50% d'autonomie sur une batterie de 4 500 mAh en cinq minutes, et atteindre les 100% en 15 minutes. Cette nouveauté devrait être étrennée sur un téléphone OnePlus (Oppo, OnePlus et Realme étant des marques appartenant au groupe BBK Electronics). Côté endurance, la technologie BHE (pour Battery Health Engine) permettrait de conserver 80% de la capacité de la batterie après 1 600 cycles avec le chargeur SuperVOOC 150W.