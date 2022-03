Le logiciel Samsung Game Optimizing Service (GOS), pensé pour offrir la meilleure expérience de jeu possible en limitant la surchauffe sur les téléphones du constructeur,, comme la suite Office, Netflix, TikTok, et même certaines Apps de Samsung. Nos confrères d' Android Authority ont ainsi publié une liste de 10 000 applications touchées dressée par de nombreux utilisateurs coréens.Une vidéo publiée sur YouTube montre ainsi que le benchmark 3DMark, une fois renommé afin de correspondre à une des applications limitée par Game Optimizing Service,Tous les smartphones de Samsung ne sont pas touchés, et il semblerait que l'App Game Optimizing Service ne soit pas installée sur les Galaxy S22, S20FE et S10E, sans que cela soit tout à fait clair (nos confrères de 9to5Google affirment ainsi avoir entre les mains un exemplaire de S22 Plus avec le Game Optimizing Service installé et effectif).. Samsung n' a pas encore fourni d'explication officielle, il pourrait donc s'agir d'un bug, ou d'une manière détournée d'optimiser l'autonomie de ses périphériques.