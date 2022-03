Découvrez l'iPhone SE3, l'iPad Air 5, le Mac Studio et le Studio Display en Réalité Augmentée

Pas d'exception à la règle ! Il est donc possible de visualiser les Mac Studio iPhone SE 3 et iPad Air 5 . Pour cela, il faudra utiliser son iPhone pour se rendreComme pour les autres fois,(suivre les indications à l’écran), le produit apparaît. On peut le tourner (c'est mieux avec l'iPhone ...), l’agrandir ou le réduire, le poser sur son bureau. L’expérience reste un peu, mais elle n'en demeure pas moins rigolote. Vous pourrez toujours immortaliser la scène avec une capture d’écran et faire croire pendant quelques instants à votre entourage que vous êtes déjà en possession du dernier bébé d’Apple.