Withings : un agenda du sommeil pour le Sleep Analyzer (+promo)

l’apnée du sommeil n’est généralement pas détectée car les tests actuels de détection se limitent aux milieux cliniques et aux laboratoires du sommeil.

L'application dédiée Withings Health Mate de Withings proposait déjà de compiler l'ensemble des données relevées par ses périphériques afin de partager ces informations avec une équipe soignante.l, le tout par nuit sur un mois, un trimestre, ou une période personnalisée.Pour rappel,et vient prendre la relève du modèle antérieur (le sleep tout court). Validé à la suite d’une étude clinique et bénéficiant du marquage CE médical, cet objet connecté permet le dépistage des apnées du sommeil, touchant près de 5% de la population adulte française. Souvent mal diagnostiquée (85% des apnéiques ne sont pas détectés), l'apnée du sommeil peut entrainer des maux de tête au réveil, des problèmes cardiovasculaires, et même mener à la dépression.. Les différentes mesures seront accessibles au sein de l'application Santé d'iOS.Développée par le professeur Escourrou, médecin spécialiste du sommeil au sein du laboratoire du sommeil de l'hôpital Paris-Béclère,. Selon le dirigeant de Withings, Eric Carreel,La société a également offert la détection de l'apnée du sommeil sur l'ancien modèle via une mise à jour déployée en juillet 2020 mais le Sleep Analyzer dispose d'un capteur plus avancé, apte à fournir une précision de grade médical. Actuellement,