Résistance aux chocs : l’iPhone SE 3 n’aurait rien à envier à l’iPhone 13

Ainsi, l' iPhone SE 3 s'en sortirait plutôt bien et serait presque aussi solide que l' iPhone 13 . Il aurait ainsi survécu àLors de sa présentation, Apple avait insisté sur la solidité de l'iPhone SE 3, grâce à l'utilisation du. Lors des tests menés par Allstate (une firme qui proposent des plans de protection), il semble que ces affirmations soient assez exactes.Lors de ces, les l'iPhone SE 3 ont donc été placé, avec(environ 1m80) sur l'écran, les côtés et le dos. Le smartphone s'en serait sorti avecsauf sur l'arrière. Une performanceétant donné les matériaux utilisés (et la différence de prix entre les modèles).Pour tester, il a subi un bain forcé de. L' iPhone SE a survécu sans problème, bien qu'il y ait eu un certain étouffement au niveau de l'audio pendant une heure après sa baignade prolongée.