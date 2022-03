Il congèle son iPhone SE3, l'entaille avec un couteau de boucher et le jette sur du béton [vidéo]

L' iPhone SE3 commercialisé depuis vendredi dernier ne fait pas exception à la règle et le Youtubeur du compte Gupta Information Systems nous livre une magnifique démonstration des différents tests qu'il vient de faire subir à son iPhone SE de 2022 On débute par une phase de, afin de tester la résistance au froid. Le réveil s’effectuerait-hormis l'énorme couteau de boucher- comme ce fut le cas pour l ’iPhone 13 d’ailleurs. Le SE semble fonctionnel après ce séjour. L’(avec le joli bruit qui va bien) se révèle fatale pour la robe en aluminium, la couleur ne supportant que très modérément un tel traitement. On notera que le bouton Touch ID afficherait une certaine solidité face auEn outre, l'écran ne résiste pas longtemps auet desfinissent par apparaitre, mais le smartphone serait plutôt insensible à u. Du côté des chutes, un premier essai depuis environ 1 mètre de hauteur n'a eusur les trois faces testées, de même qu'un deuxième test à hauteur d'homme (environ 1,80 mètre).