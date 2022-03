Twitter permet de créer des GIF depuis l'App iOS

boomerang

Utiliser le GIF

L'application Twitter sur iPhone permet en effet désormais(avant ou arrière, au choix). Pour cela, il suffira de toucher l'icône représentant un appareil photo lors de la rédaction d'un tweet, de choisir la caméra et de trouver l'inspiration. Une fois l'enregistrement (très court) effectué, il sera possible d'opter pour une boucle ou un effet, mais les options d'édition s'arrêteront là.Il ne restera plus ensuite qu'à partager votre œuvre, mais(sans avoir à publier le tweet derrière)permettant alors de l'utiliser au sein d'un autre programme. La fonctionnalité boude l'iPad et reste pour le moment réservée à l'iPhone.