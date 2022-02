Ukraine : l'autre conflit entre les entreprises techs et la Russie

à la demande d'un gouvernement

. Ce weekend, la nation assiégée avait demandé, mais également à Google ou Netflix de rompre ses relations avec cette dernière.De son côté,, Starlink, au-dessus du territoire ou encore(à savoir Pologne, Hongrie et Slovaquie). Ce geste est certes pour l'instant symbolique, la firme américaine n'ayant pas encore de réseau de recharge en Ukraine, même s'il était prévu d'en installer à proximité de Kiev.Le Présidentest d'ailleurs très présent sur les réseaux sociaux , ses ministres également . Beaucoup craignent uneou encore la volonté de certains de profiter de la situation pour s'enrichir.. De son côté, YouTube . Parallèlement, l'accès à RT (ex-Russia Today) et à d'autres chaînes russes avait été limité en Ukraine,de son côté annonce -dans ses mises à jour sur son travail de sécurité en Ukraine- avoirCes campagnes de désinformation auraient été mises en place par des russes ou groupes pro-russes qui, se faisant passer pour des entités de presse indépendantes, envoyaient de nombreux messages à destination de l'Ukraine.Par ailleurs,La firme précise avoir pris cette décision après avoir échangé avec les autorités locales, et ce, dans le but d'assurer la sécurité des habitants. En effet, les données pourraient être utilisées d'un point de vue militaire russe.D'après le New York Times , la Russie fait, depuis de nombreux mois,sur les entreprises techs -Apple, Google, Spotify, Twitter et d'autres.Ce système les assujettirait davantage au système juridique russe et aux exigences gouvernementales -notamment à coups d'amendes, d'arrestations et de blocage ou de ralentissement des services.À noter qu'Google s'étant simplement engagé à le faire. YouTube, Twitter et Meta en ont fait une application partielle, contrairement à Twitch et Telegram qui, pour l'heure, n'ont pas mis en place de mesures spécifiques.