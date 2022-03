Spotify voudrait intégrer Greenroom au sein de l'App principale

Spotify Live

Selon les sources de Bloomberg (et concurrente de Clubhouse) Spotify Greenroom - Talk Live enafin de l'intégrer au sein de l'application principale de la firme. Cette mise à jour, prévue pour le second trimestre de cette année, permettrait également à Spotify de mettre en avant cette fonctionnalité (qui n'a apparemment pas attiré les foules via l'App dédié) et d'exiger un compte (et donc de disposer d'informations) pour utiliser son programme de conversation audio (ce qui n'est pas nécessaire pour profiter de Greenroom).