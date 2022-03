Spotify étend la fonction Blend à 10 utilisateurs

Mix à Plusieurs

La fonction Blend (dans la langue de Vianney), lancée en bêta au début du mois de juin 2021, puis déployée deux mois plus tard pour l'ensemble des utilisateurs de Spotify(contre 2 auparavant). Blend combine vos goûts et habitudes avec ceux de 10 amis (il sera également possible d'intégrer les playlists d'artistes comme BTS, Charli XCX, Kacey Musgraves, Lauv, Megan Thee Stallion, Mimi Webb, Tai Verdes, ou encore Xamã) afin de générer une liste de lecture personnalisée cumulant les données des utilisateurs, tout en offrant un score de compatibilité musicale, ainsi qu'une story à partager illustrant la liste de lecture et affichant les titres en commun. Les utilisateurs de l'offre premium pourront également voir quels titres de chaque utilisateur ont mené à la création de la liste de lecture.