Epic Games contre Apple : la bataille juridique continue

essaie de modifier la réalité

caricature

des revenus énormes

. Aujourd'hui, Cupertino a déposé un mémoire auprès de la Cour d'appel des États-Unis pour le neuvième circuit, son adversaires ayant fait de même en janvier dernier. En effet, les deux firmes ont choisi de faire appel de la décision initiale,. Pour rappel, ce dernier avait été débouté de la plupart de ses demande, la firme californienne avait été condamnée à apporter des modifications de l' App Store . Globalement, Apple affirme qu'Epicet qu'illa décision du tribunal. Enfin, elle rappelle -comme d'habitude- que l' App Store a générépour les développeurs depuis son lancement et que l'écosystème iOS est moins sensible aux attaques par des logiciels malveillants en raison des directives de l'App Store et de l'absence de magasin alternatif.