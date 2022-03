Apple réduirait la production de l'iPhone SE en raison d’une faible demande

Par ici notre test de l'iPhone SE 2022 !

Si vous avez aimé ce reportage, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à notre chaine YouTube et à souscrire un abonnement VIP ! Cela nous permettra d'en faire d'autres !

En effet, la situation mondiale n'est guère encourageante et peu propice à la consommation. Après deux ans de, la pandémie est toujours présente. A cela, s'ajoutent le, l'inflation, et la crise énergétique à venir, sans parler de la pénurie de certains composants.D'après, serait question d'une, et ce, dès le trimestre prochain. Cela correspondrait à une réduction des commandes d'environ 2 à 3 millions d'unités par rapport aux volumes prévus. Les AirPods seraient également impactés avec une baisse estimée à plus de 10 millions d'unités pour l'ensemble de 2022.Pour rappel, la firme californienne a dévoiléAce nouveau modèle de 4,7" -qui offre peu de changement au niveau du design- bénéficie de la(sub-6 GHz uniquement), 4Go de RAM et d'un processeur(comme l' iPhone 13 ), ce qui lui permettra d'installer de nombreuses mises à jour tout en conservant ses performances. Mais Apple mise surtout sur son prix -aux alentours de 500 euros-