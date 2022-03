Spotify teste une interface à la TikTok pour découvrir les podcasts (aux US)

à la TikTok

Spotify met à profit son rachat de la plateforme de découverte de podcasts Podz pour 50 millions de dollars en permettant aux utilisateurs ( actuellement en test aux US Des extraits de 60 secondes sont ainsi sélectionnés automatiquement par l'algorithme de Podz et l'utilisateur peut passer de l'un à l'autre via un défilement vertical. Cette nouvelle façon de découvrir les émissions s'appuie ainsi sur les habitudes de navigation des utilisateurs sur les autres applications populaires et pourrait s'avérer intéressante. Comme d'habitude, Spotify indique que la fonctionnalité ne sera déployée pour l'ensemble des utilisateurs que si les tests sont satisfaisants.