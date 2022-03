Google condamnée à 2 millions d'euros pour pratiques abusives envers les développeurs français

Dans la série des récidivistes et du droit de la concurrence,n'ont rien à envier l'une à l'autre. Si la première affichait tristement sa 10e amende aux Pays-Bas hier soir (pour un total ayant déjà atteint 50 millions d'euros),Le tribunal de commerce de Paris a effectivement prononcé hier une amende civile de 2 millions d'euros pour. La firme devra égalementCette décision intervient après plus de trois ans de procédure, Google avait étés. Cette dernière lui reprochait différents manquements : imposer des tarifs aux start-up françaises qui entendaient proposer leurs applications via le Google Play Store, récupérer les données et surtout la possibilité de modifier unilatéralement les contrats.