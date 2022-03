Services : pourriez-vous "louer" votre iPhone ou un autre produit Apple ? [sondage]

louer

Aux dernières rumeurs, Apple serait en train de travailler sur une nouvelle formule pourson matériel et cette dernière pourrait bienIl reste à savoir si cette formule pourrait compenser la différence.D'après Katy Huberty (Morgan Stanley), un abonnement matériel serait un moyen pour les utilisateurs demensuellement et chamboulerait le modèle économique actuel. Mais il aurait l'avantage de mieuxles clients (un iPhone à vie ?).Pour elle, Apple lancerait probablement. L'une pourrait permettre l'accès à un iPhone existant tous les 24 mois, tandis que d'autres -à des prix plus importants- permettraient d'accéder à des appareils plus récents et à d'autres avantages.Finalement tout pourrait être envisageable.Autre avantage du système, on trouverait laEnfin s'agissant des impayés, l'analyste pense que la firme californienne pourrait, à l'image du partenariat avec Goldman Sachs pour l'Apple Card.