Apple rétablit Smart Voting, l'app de l'opposition russe

Avec le durcissement du conflit armé en Ukraine,-comme de nombreuses firmes internationales : arrêt de la vente de produits et suspension des services.Il semble que Cupertino ait décidé d'aller un peu plus loin, en. Or, cette mesure est loin d'être anodine. En effet, cette application a étéde garantir une forme de communication non gouvernementale et d'aller à l'. Après de nombreuses(et même une loi promulguée en ce sens), cette dernière avait étéde l' App Store russe en septembre dernier. Pour la petite histoire, il avait même été question de menaces d'emprisonnement du personnel d' Apple -et de Google pour la version Android- à moins que l'application ne soit retirée dans les 24 heures.