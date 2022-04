Seriez-vous tentés par un chargeur Apple 35W avec 2 ports USB-C ?

Apple 35W Dual USB-C Port Power Adapter

Ce périphérique fantôme répond au doux nom d'dont la mention, puis retiré dans la foulée, mais pas assez rapidement pour empêcher nos confrères de 9to5Mac d'en prendre connaissance.Apple pourrait donc ajouter un nouveau chargeur à son catalogue en comptant déjà quelques-uns, dont des modèles officiels (actuellement commercialisés sur l' Apple Store ) de 5/12/20/30/45/60/67/85/96 et 140W (seul ce dernier met à profit le nitrure de gallium -GaN- afin de proposer un format plus compact pour une telle puissance),(sur les anciens modèle destinés au Mac, le cordon est d'ailleurs intégré et le chargeur dépourvu de port).Un modèle de 35W doté de deux ports(même xi on pourrait préférer une puissance plus importante)(qui tirera un peu moins de 30W maximum),(20W max)(30W max également)Si vous êtes intéressés par un tel chargeur,(20W et 45W max sur chaque port, ou 65W sur un seul port) Le chargeur Anker 65W 2 ports USB-C à 37,49€ au lieu de 49,99€