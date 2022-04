Apple fait la pub de son challenge Macro à l'iPhone 13 Pro

Une des choses que nous croyons chez Apple est que le vrai potentiel de nos produits réside dans les mains de nos utilisateurs. Ce challenge, en particulier, le met véritablement en valeur, car nous avons des gens de tous horizons.

simplement rapprocher l'iPhone 13 Pro, qui basculera automatiquement [en mode Macro] avec cette mise au point nette et vraiment étonnante, qui permet de capturer des détails impressionnants et vraiment transformer l'ordinaire en extraordinaire

En effet, hier , la firme a dévoilé les dix gagnants de son challenge Shot On iPhone, dédié cette année à la photo endisponible sur l' iPhone 13 Pro / Pro Max précise-t-elle en reprenant unElle insiste également sur(à condition toutefois d'avoir un iPhone compatible...), puisqu'il suffit dePour rappel, il faut effectivement, faire la mise au point principale près du centre de l'image, ne pas hésiter à appuyer sur unepour définir un point de mise au point spécifique, ou bien encore de prendre des photos à 0,5x pour capturer un champ de vision ultra large, ou prendre des photos à 1x pour un cadrage plus serré.Par ailleurs, la VP est revenu sur d'autres détails de la photographie avec un iPhone , notamment. Le but étant que les images et les modes puissent ressembler à ce que peut voir un œil humain.